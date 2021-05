Un socio de la agencia de Plus Ultra denuncia el desvío de más de medio millón con facturas falsas

La Justicia tendrá que pronunciarse de nuevo sobre las cuentas del grupo Summerwind, la agencia que representa en España y casi todo el continente americano a la línea aérea Plus Ultra, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha rescatado con una ayuda de 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La ayuda pública fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo.

Un socio de la compañía, Enrique Tenreiro, presentó en 2018 una querella contra el administrador y accionista mayoritario de la sociedad Summerwind Cargo SL, Federico Lledó, por los presuntos delitos societarios de falsedad documental, administración desleal, abuso de cargo e imposición de acuerdo lesivo.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, tan sólo en el ejercicio 2017 Federico Lledó vació el patrimonio de Summerwind Cargo SL en 550.000 euros ordenando transferencias "no justificadas" y pagos por conceptos ficticios, a otras filiales del grupo controladas por el propio Lledó en distintos países.

Tras tomar declaración a Federico Lledó (que sólo aceptó responder a las preguntas de su abogado), la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, María del Sagrario Herrero, dictó el archivo provisional de la causa el pasado 26 de octubre al considerar que "no aparece debidamente justificada la perpetración" de los citados delitos.

Sin embargo, el denunciante solicitó el pasado 3 de mayo la reapertura de la causa, en un escrito en el que aporta a la juez numerosos documentos para sostener que Federico Lledó siguió adelante con la práctica de desviar fondos hacia terceros países, mediante facturas falsas, al menos hasta 2019.

Fondos a Chile y Uruguay

El administrador y socio único del grupo Summerwind SL, Federico Lledó, mantiene una estrecha relación con algunos de los principales responsables de la aerolínea Plus Ultra rescatada por el Gobierno, como su vicepresidente Julio Martínez Sola (quien ya estuvo implicado en la quiebra de Air Madrid en 2006) y su director comercial, Gibson Preziuso, quien con anterioridad fue vicepresidente de la compañía venezolana Avior Airlines. También procede de la compañía Avior -que actualmente tiene prohibido volar sobre EEUU y Europa- el yerno de Lledó, José David Suárez.

La filial Summerwind Cargo (que representa a Plus Ultra y otras compañías aéreas para la contratación del transporte de mercancías) registró en el ejercicio 2017 una facturación por importe de 1.970.631 euros, con un beneficio de 193.319 euros. En el ejercicio siguiente declaró una facturación de 2.381.351 euros y un beneficio de 444.634 euros.

Según la denuncia inicial instruida por el Juzgado número 35 de Madrid, Federico Lledó ordenó en 2017 transferencias y pagos "no justificados" por importe de 315.530 euros y 276.052 dólares desde Summerwind Cargo SL a otras sociedades del grupo que él mismo controlaba, bien directamente o a través de familiares.

De la cifra total, Lledó transfirió 235.102 euros y 203.000 dólares a la sociedad Summerwind SL, de la que es socio único. Federico Lledó también desvió por este mismo procedimiento otros 59.0900 euros y 51.642 dólares a Summerwind Aviation and Tourism Rep, con sede en Montevideo (Uruguay), en la que posee el 50% del accionariado.

Un polémico rescate

En el mismo ejercicio 2017, desvió 10.000 euros y 12.635 dólares a SW Resp Spa (con sede en Chile) y otros 11.427 euros a Airline International Rep, con sede en Madrid, en la que es accionista único, siempre según la denuncia.

Junto al escrito en el que solicita ahora la reapertura de la causa, el denunciante ha aportado a la jueza facturas presuntamente falsas que sirvieron para justificar salidas de dinero desde España, emitidas por distintas filiales del grupo Summerwind en países como Chile y Uruguay, en la que constan conceptos ficticios como "presentación de Plus Ultra", "ventas Plus Ultra" y "call center Plus Ultra", en alusión a la compañía aérea rescatada por el Gobierno. La aerolínea se ha desvinculado por completo de todas esas transferencias internacionales.

El denunciante también ha aportado a la juez correos electrónicos y grabaciones en las que Lledó imparte instrucciones a las filiales de Latinoamérica para que emitieran dichas facturas, y que dejarían en evidencia que los conceptos declarados son ficticios.

A preguntas de EL ESPAÑOL, Federico Lledó ha indicado que no tiene constancia de que su socio haya solicitado a la juez la reapertura de la causa y ha asegurado que restituyó a Summerwind Cargo SL los fondos que había desviado a otras sociedades, tras cesar a Enrique Tenreiro como administrador solidario.

El rescate de la compañía aérea Plus Ultra con 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha resultado especialmente polémico. La aerolínea tiene parte de capital venezolano, sólo posee un avión en propiedad y sus dos máximos gestores, Fernando González Enfedaque (presidente) y Julio Martínez Sola (vicepresidente) ya estuvieron implicados en la quiebra de la compañía Air Madrid, que dejó en tierra a miles de viajeros en diciembre de 2006.