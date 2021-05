Derecho de rectificación de Summerwind SL

El administrador de la mercantil Summerwind Cargo SL, Federico Lledó Soria, ha remitido a EL ESPAÑOL el siguiente escrito de rectificación, conforme al artículo segundo de la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo, en relación a la noticia publicada con el título "Un socio de la agencia de Plus Ultra denuncia el desvío de más de medio millón con facturas falsas":

1.- La denuncia interpuesta por el Sr. Enrique Tenreiro en el año 2018 fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, diligencias previas 2554/2018 al no encontrar indicio de criminalidad ni de la comisión de hecho delictivo de ninguna clase.

2.- Las diligencias previas citadas 2554/2018, a la fecha de hoy no se han reaperturado, continuando archivadas en el Juzgado.

3.- No es cierto que el que suscribe, D. Federico Lledó Soria sea socio único del Grupo Summerwind S.L., ni que mantenga estrecha relación con alguno de los principales responsables de la aerolínea Plus Ultra como su vicepresidente Julio Martínez Sola, y su director comercial Gibson Preziuso, no siendo cierto que D. José David Suárez proceda de la compañía Avior.

4.- No es cierto que Summerwind Cargo sea una filial de Summerwind S.L.

5.- No es cierto que D. Federico Lledó Soria ordenara transferencias y pagos no justificados por importe de 235.102€ y 203.000 dólares a la sociedad Summerwind S.L., ni es cierto que sea socio único, ni es cierto tampoco que se desviara otros 59.000€ ni 51.642 dólares a Summerwind Aviation AndTourism Red.

6.- No es cierto que en el ejercicio 2017, se desviara 10.000€ y 12.635 dólares a SW Resp Spa ni 11.427€ a Airline International Rep.

7.- No es cierto que se hayan aportado a la titular del Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid, facturas presuntamente falsas ni que en ningún documento figuren conceptos ficticios, como presentación de Plus Ultra, ventas Plus Ultra y Call Center Plus Ultra.

8.- Summerwind Cargo S.L. ha interpuesto querella criminal por presunto delito de estafa y apropiación indebida frente a D. Enrique Tenreiro Alvarado, querella de la que está conociendo el Juzgado de Instrucción nº 22 de Madrid, que dictó auto en fecha 2 de diciembre de 2020 admitiendo a trámite la querella frente a D. Enrique Tenreiro Alvarado, querella en la que se denuncia la estafa y apropiación indebida en la gestión de gestiones comerciales llevadas a cabo por el Sr. Tenreiro en nombre de Summerwind Cargo S.L., apoderándose presuntamente del importe de la facturación de Summerwind Cargo S.L. con sus clientes.