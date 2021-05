La Casa Cornide, propiedad de los Franco, ya goza de protección patrimonial como BIC

La Casa Cornide, un inmueble situado en la ciudad vieja de La Coruña y propiedad de los herederos de Franco, goza de protección como Bien de Interés Cultural (BIC) desde este lunes gracias a la incoación de un expediente por parte de la Xunta de Galicia para declararla como tal.

Así, aunque el edificio no cuenta con la denominación de BIC, tendrá una protección equivalente durante los 24 meses de que dispone el Gobierno gallego para tramitar el expediente.

"Esta actuación simplemente fija una protección desde el punto de vista patrimonial, no entra a presumir la propiedad o la no propiedad de un bien", ha precisado el consejero de Cultura, Román Rodríguez, insistiendo en que este procedimiento no entra a valorar si el inmueble debería ser o no de titularidad pública.

En la práctica, la incoación de este expediente supondrá que, al igual que sucede con el Pazo de Meirás, los propietarios del inmueble tendrán que informar a la Dirección Xeral de Patrimonio de cualquier intervención u obra que quieran llevar a cabo.

Asimismo, los Franco también deberán permitir visitas públicas al interior del inmueble y tendrán que garantizar su adecuado estado de conservación, así como el de todos sus elementos, desde las fachadas hasta las carpinterías.

En su informe, la Xunta de Galicia destaca la "gran calidad" material y de composición de la Casa Cornide, así como el "muy alto" grado de integridad de sus estructuras y su "carácter destacado" como "un ejemplo muy escaso" de la arquitectura residencial de la época de la Ilustración en Galicia.

Reacciones

La incoación de este expediente llega a instancias del Ayuntamiento de La Coruña, que hacía meses que había remitido a la Xunta de Galicia toda la documentación necesaria para iniciar los trámites para dotar al inmueble de este nivel especial de protección.

Sin embargo, el consistorio va mucho más allá de sus pretensiones: pese a mostrarse "satisfecha" con este avance, la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, lo interpreta como "un paso importantísimo" para que el inmueble pase a ser de titularidad pública.

"Estamos estudiando la vía judicial que garantice la mayor seguridad de cara a recuperar esta joya de la Ilustración", asegura la regidora socialista.

El ayuntamiento ha insistido en numerosas ocasiones en que la naturaleza jurídico-patrimonial de la Casa Cornide "es pública" y que los procesos por los que el inmueble acabó siendo propiedad de Carmen Polo fueron "ilegales", tal y como se desprende de un informe encargado a la Universidade da Coruña (UDC).

Mientras tanto, la plataforma Defensa do Común ha valorado la incoación de este expediente como "la victoria real del reconocimiento de los derechos de toda una ciudad".

"La Casa Cornide y el Pazo de Beiras son dos caras de un mismo expolio", ha sentenciado este colectivo, que entiende que la operación de compraventa por la que los Franco se hicieron con el inmueble situado en la ciudad vieja coruñesa "debería ser anulada de pleno derecho".