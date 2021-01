Los daños de 'Filomena' en toda España: carreteras cortadas, cortes de luz masivos y aulas cerradas

E. L. C. | Agencias

Cortes de luz masivos, suspensión de clases en Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha, el aeropuerto de Barajas sin vuelos y miles de camiones bloqueados en las carreteras españolas. Este es el saldo que arroja la borrasca 'Filomena' tras azotar con fuerza la península este fin de semana.

La nevada se ha instalado en el centro y el noreste de la península. Cubriendo con su manto blanco carreteras, calles y caminos. Aunque lo peor está por llegar porque tal como advierten los ministros de Interior y Fomento, Marlaska y Ábalos, tras la nieve llega el turno de las heladas, lo que complicará el transporte por carretera.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido más ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y no descarta solicitar la declaración de zona catastrófica en la capital. Aunque el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha matizado a Almeida explicando que el término "zona catastrófica no existe ya dentro de nuestra normativa".

Madrid ha sido la Comunidad que ha sufrido con mayor crudeza la nevada, pero también ha marcado notablemente a otras regiones como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana o Aragón. Esta es la situación actualmente en España:

Transporte por carretera

Varios miles de camiones siguen bloqueados este domingo, debido a que aún permanecen cortadas más de 700 carreteras por la borrasca 'Filomena', algunas de ellas en la red principal, y no se autoriza la circulación de vehículos pesados en las comunidades de Madrid y Cataluña, según la patronal Cetm.

El secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (Cetm), Dulsé Díaz, ha explicado este domingo a Efe que "una cosa es que haya dejado de nevar y otra que las carreteras estén practicables".

Según Díaz, "sigue habiendo mucha nieve en las carreteras porque no se han limpiado todavía y corremos el riesgo de que se convierta en hielo a partir de esta noche, con la bajada prevista de las temperaturas".

Un coche y un camión varados en una carretera cubierta por nieve. EFE

Por ello, la patronal ha reclamado al Gobierno "que se haga el esfuerzo máximo" en limpiar las vías principales para que puedan empezar a circular los camiones "de la manera que sea, en convoy o de forma libre". Además, ha destacado que, cuando los camiones empiecen a circular, podrán ayudar mucho en el deshielo de las carreteras.

Los transportistas necesitan que se les ayude y apoye, ya que muchos llevan parados cerca de 48 horas, y, aunque los camiones están bien equipados, "ya empieza a peligrar hasta el estado de algunas mercancías", ha agregado.

Díaz ha remarcado que, "por desgracia", la situación no ha cambiado mucho desde el sábado para el sector del transporte porque los camiones siguen con la imposibilidad de circular por una parte muy importante del país.

Ha dejado de nevar, lo que pueda facilitar que se empiece a limpiar, pero hasta que esto no se produzca, la situación para los camiones es "prácticamente idéntica a la del sábado: no nos podemos mover", ha lamentado.

En su opinión, uno de los problemas históricos que tiene el sector es que, cuando ocurren nevadas de este tipo, "las áreas grandes que están en disposición de albergar un número importante de camiones, no tienen ningún tipo de servicios".

Aunque hay camiones que han podido parar en áreas de servicio, donde hay gasolineras, restaurantes o aseos, "hay muchos que están en medio de la nada".

Una carretera nevada en Aragón. Europa Press

Díaz ha señalado que los transportistas tenían el compromiso del Ministerio del Interior de que, a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de Protección Civil, "se iban a preocupar de atender a todos estos conductores, pero aún así hay servicios que no les pueden proporcionar como por ejemplo el de un aseo".

"Es un problema que no se termina de solucionar y, nevada tras nevada, nuestros conductores se ven en circunstancias como ésta", ha insistido.

Por ello, "es importante ya empezar a pensar en planes más serios que permitan dotar a esas áreas invernales preparadas para estos momentos de unos servicios básicos para que, cuando esto vuelva a ocurrir -y volverá ocurrir aunque probablemente no con tanta intensidad que ahora-, los conductores estén mejor atendidos", ha subrayado.

En cuanto al número de camiones parados, por ejemplo en la Comunidad Valenciana permanecen bloqueados un total de 207 en la autovía A-23 y la carretera N-232, ambas en la provincia de Castellón, según datos de la Delegación del Gobierno y la Conselleria de Política Territorial.

Cortes de luz

Por otra parte, el temporal ha acumulado grosores de nieve en Cataluña de hasta 59 centímetros, ha dejado sin luz a más de 6.300 abonados, algunos desde anoche, especialmente en el Priorat, y ha provocado cortes en la telefonía, en más de un centenar de tramos de carreteras y en varios servicios ferroviarios.

En una rueda de prensa telemática, el conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha pedido que, pese a que el temporal empieza a remitir, no se baje la guardia y no se salga de casa si no es imprescindible, porque "el peligro aún existe", y ha subrayado que la principal preocupación del Govern sobre el temporal es ahora la falta de suministro eléctrico y de telefonía.

Varias carreteras se han cortado en Cataluña por culpa del temporal de nieve. Efe

El temporal de nieve será sustituido a partir de este lunes por un frío intenso, lo que puede mantener la complicación en la circulación -por la formación de placas de hielo en las carreteras- y dificultar así los desplazamientos en el primer día de regreso a la escuela tras las vacaciones de Navidad, de forma que por el momento ya se ha suspendido el transporte escolar en tres comarcas: Urgell, Garrigues y Noguera.

Según datos de Endesa facilitados por Protección Civil, actualmente permanecen en Cataluña sin suministro eléctrico 6.360 clientes de 40 municipios distintos, algunos desde anoche, principalmente en las zonas de la Franja y de la comarca tarraconense del Priorat.

También están abiertas 25 incidencias por cortes en el servicio de telefonía, once de ellas en El Priorat, de las que ocho son de telefonía fija, que tienen prioridad a la hora del restablecimiento porque de ella dependen los servicios de teleasistencia.

Protección Civil ya se ha puesto en contacto con las empresas suministradoras para facilitar los accesos a los puntos elevados, en muchos casos inaccesibles por la nieve, para que sus técnicos puedan cambiar los generadores o baterías para restablecer el servicio.

Según la previsión del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), durante la tarde de este domingo puede seguir nevando en Tarragona, el sur de Lleida y algunos puntos de Girona, como el Empordà, la Garrotxa y el Gironès -a más de 600 metros de altura-, aunque el temporal irá aflojando y el lunes por la mañana ya se dará por finalizado.

De hecho, la Generalitat ya ha desactivado la alerta por viento, mientras que la mala mar también está remitiendo y se prevé que la situación se normalice antes del lunes al mediodía.

Varios surfistas aprovechan la llegada de la borrasca Filomena a Cataluña. Efe

La nieve dejará paso a temperaturas mínimas extremas, sobre todo por la noche, lo que aumenta el riesgo en las carreteras: parte de la nieve acumulada se podría fundir de día y por la noche se podrían formar placas de hielo, por lo que la Generalitat pide que se eviten los desplazamientos innecesarios y se extreme la prudencia.

De hecho, a lo largo de este domingo la nieve ha provocado complicaciones en más de un centenar de tramos de carretera -en algunos momentos hasta en 180-, de las que 17 permanecen cerradas y en unas ochenta es obligatorio el uso de cadenas, si bien ya se puede circular por el Eje Transversal.

Además, al mejorar la situación meteorológica y el estado de las carreteras, la Generalitat ha levantado la prohibición de circular a los vehículos de más de 7,5 toneladas de peso, aunque únicamente por las principales vías: la AP-7, la AP-2, la C-25 y la A-2.

Y ello, según ha explicado el comisario portavoz de los Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, para que puedan seguir su ruta hacia Francia los casi 1.600 camiones que permanece inmovilizados en varias áreas de servicio de Cataluña, en su mayoría en la de La Jonquera (Girona), en la AP-7.

Según ha informado Renfe, durante todo este domingo permanecerá suspendido el servicio de AVE y larga distancia entre Barcelona y Madrid, mientras que en el servicio de cercanías siguen cortadas la R15, entre Reus y Riba-roja, en Tarragona, y la R13 y R14, entre Lleida y la Plana-Picamoixons.

Suspensión de clases

La nieve ha calado con fuerza también Aragón y por eso el gobierno de esta comunidad ha decidido suspender este lunes y martes las clases en todos los centros educativos no universitarios como consecuencia de la borrasca Filomena.

Ese es uno de los asuntos que este domingo se han tratado en la reunión telemática del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), en la que el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha señalado que suspender las clases "parece lo más sensato", como han decido comunidades vecinas con un impacto similar del temporal. En alusión a la decisión anunciada el sábado por Madrid y Castilla-La Mancha.

La borrasca Filomena sigue azotando España: frío, nieve y lluvias intensas E. E.

Por otra parte, en su intervención se ha referido a la vacunación contra la Covid-19, a la que Aragón quiere dar "la mayor velocidad posible", por eso está pendiente de conocer si la distribución podrá hacerse con normalidad desde Madrid, teniendo en cuenta el temporal.

En todo caso, ha asegurado que el departamento de Sanidad cuenta con una reserva de 10.000 vacunas ante la posibilidad de que ocurriera algún contratiempo, y esa medida, ha remarcado, "se ha revelado bien inteligente", ya que aún en el caso de que hoy no pudieran llegar a Aragón, con esa reserva se puede seguir el ritmo de vacunación sin que se vea alterado "en absoluto".

Teruel y Zaragoza, en riesgo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado que en Zaragoza la situación es "complicada" por los efectos del temporal 'Filomena', pero el mayor riesgo está en Teruel, adonde se están desplazando 50 vehículos desde la base de Valencia para colaborar en las distintas labores.

En declaraciones a la cadena Cope, Robles ha expresado su preocupación por la situación que pueda producirse en Teruel por los efectos de la borrasca en las próximas horas y también por el hielo que se ha instalado en muchas ciudades una vez que ha cesado de nevar y las temperaturas están bajando.

Por eso, Robles ha explicado que las tareas en Madrid y en otras ciudades donde ha nevado en los últimos días deben centrarse en la limpieza, para evitar que caigan masas de nieve de árboles y edificios, aunque "lo más prudente" es quedarse en casa "y salir sólo lo necesario".

La borrasca Filomena sigue azotando España: frío, nieve y lluvias intensas E. E.

Por su parte, Lambán ha asegurado que con motivo del temporal ha estado en constante comunicación con la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, con los presidentes de las diputaciones y los alcaldes, todos ellos preocupados por el temporal, pero con sensación de seguridad, ya que todo lo que tenía que funcionar lo ha hecho "razonablemente bien".

Ha admitido que la borrasca ha tenido un serio impacto en la vida de la ciudadanía y en el funcionamiento de los servicios, pero el efecto ha estado "bastante controlado" y "minimizado", por lo que la impresión es de "tranquilidad".

Las labores a partir de ahora se han de centrar en las previsiones de lo que queda de jornada y en los próximos días, por los riesgos de heladas y la incidencia que tendrá, sobre todo en los servicios públicos.

Castilla y León

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha desactivado este domingo la fase de alerta en la mayor parte de la Comunidad ante la ausencia de precipitaciones de nieve, aunque mantiene en fase de preemergencia en cinco zonas de Soria, Ávila y Segovia.

A partir de las 13:00 horas de este domingo han quedado desactivadas de la fase de alerta las zonas de Sanabria y Meseta, en Zamora; Cordillera Cantábrica y Meseta, tanto en León como en Palencia; la zona de Meseta de Valladolid; las zonas Sur, Meseta y Sistema Central, en Salamanca; la Norte, Condado de Treviño, Cordillera Cantábrica, Ibérica y Meseta, en Burgos; y la zonas Sur de Ávila y meseta de Segovia.

Debido a la situación actual de las carreteras, la Delegación del Gobierno ha informado de que queda activada la fase de preemergencia en las zonas Ibérica, Meseta y Sistema Central, en Soria, y el Sistema Central en Segovia y Ávila, aunque en la provincia abulense se ha desactivado la situación de preemergencia de la Meseta.