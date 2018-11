Sánchez: "PP y Cs solo quieren paralizar y recortar los avances en Andalucía"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha participado este domingo por primera vez en la campaña de las elecciones andaluzas junto a Susana Díaz. En su intervención ha pedido una "mayoría rotunda" del PSOE-A en las elecciones del 2 de diciembre para que "no haya bloqueos", y ha afirmado que la derecha "no tiene proyecto" ni para esta tierra ni para España.

Pedro Sánchez, en un mintin en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera, al que han asistido más de 1.500 personas, se ha mostrado convencido del triunfo de Susana Díaz en las elecciones autonómicas y ha señalado que como PP y Cs son "conscientes de que van a ser derrotados" el 2 de diciembre, la única propuesta que tienen en esta campaña es ver si suman, y hacer en Andalucía lo que han hecho durante dos años en España, "paralizar y recortar".

Para el secretario general, algunos se preguntan por qué gana siempre el PSOE-A en Andalucía, cuando lo que realmente habría que preguntarse es por qué "pierde la derecha siempre en Andalucía". "No se puede despreciar a Andalucía para luego aspirar a gobernarla", ha dicho en referencia al PP, apuntando que despreciar a esta tierra "no es sólo insultar a los niños", sino no tener un proyecto y quedarse sólo en la descalificación.

El PP no puede dar lecciones

Sánchez ha iniciado su intervención expresando que va a gobernar pensando en Andalucía, ya que en su Gobierno tiene una vicepresidenta y varios ministros que son andaluces. Y se ha mostrado seguro de que el "tren de las victorias socialistas tiene su primera parada con Susana en Andalucía", y luego vendrán las elecciones de mayo, con triunfos socialistas en alcaldías y comunidades autónomas.

En este sentido, ha indicado que cuando hay progresos y prosperidad en Andalucía es cuando hay gobiernos socialistas en España y Andalucía, y ha defendido el Plan especial para el Campo de Gibraltar que aprobó el Consejo de Ministros el viernes con una dotación de casi 1.000 millones de euros.

También ha criticado que el PP califique de "electoralismo" ese plan, cuando durante sus siete años en el Gobierno central no plantearon ninguno para esa zona. Se ha preguntado qué lecciones puede dar ese partido cuando durante su etapa en el Ejecutivo nacional dejó de invertir 1.700 millones en Andalucía.

En esta campaña, el presidente ha querido dejar claro el compromiso de que su Gobierno va a cumplir con el Estatuto de Autonomía de Andalucía y en los PGE se contemplará una inversión para esta comunidad en el mismo porcentaje que su peso poblacional en el conjunto del Estado.