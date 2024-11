La 'fuga' de Argentina, el toque al G20 y la aparición estelar de Ronaldinho: la radiografía de la primera semana de la COP29

Silencio en los pasillos del pabellón de Bakú. Y nunca mejor dicho. Podría decirse que en la sexta jornada de la 29.ª Conferencia de las Partes (COP29) de Naciones Unidas sobre cambio climático no pasó prácticamente nada, a excepción de una manifestación. Eso sí, silenciosa.

Apenas un centenar de activistas se manifestó de manera pacífica, formando una cadena en torno a las salas de plenarios. Tararearon canciones de protesta y lucieron sus llamativas pancartas para denunciar que la organización de la cumbre les había prohibido hablar, cantar o, incluso, dar palmas.

Las únicas noticias llegaron en forma de carta con acento caribeño, y es que el granadino Simon Stiell, secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, emitió un mensaje previo a la Cumbre de Líderes del G20, que se celebrará en Río de Janeiro. Pero este mensaje no es sino una llamada de atención, pues alienta a este foro internacional a tomar cartas en el asunto del cambio climático de manera inminente.

"El mundo está observando y espera señales claras de que la acción climática es un tema central para las mayores economías del mundo. El G20 se creó para abordar problemas que ningún país puede abordar por sí solo. Sobre esta base, la crisis climática mundial debería ser el primer asunto a tratar en Río la próxima semana", comenzó Stiell.

"Los efectos del cambio climático ya están haciendo trizas a las economías del G20, destruyendo vidas, afectando las cadenas de suministro y los precios de los alimentos y avivando la inflación. Una acción climática más audaz es una medida básica de autopreservación para todas las economías del G20. Sin una rápida reducción de las emisiones, ninguna economía del G20 se salvará de la masacre económica provocada por el cambio climático", sentenció el mandatario.

Este toque de atención al Grupo de los Veinte puso fin a la primera semana de la COP29, que se ha hecho larga y de la que, de momento, no se puede vislumbrar ningún atisbo de grandes conclusiones.

Una agenda "controvertida"

La cumbre ya empezaba con mal pie. En su pistoletazo de salida, en la mañana del lunes 11 de noviembre, saltó la alarma. El pleno de apertura, en el que se aprueba la agenda del evento, no parecía tener fin debido a varios recesos acaecidos durante la jornada.

El investigador sénior de Carbon Brief, Simon Evans, alertaba de ello en redes sociales. El borrador de la agenda lectiva de las negociaciones climáticas contenía, según la publicación especializada de referencia, contenía "algunos elementos controvertidos".

Uno de ellos era el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) de la UE, una suerte de impuesto al CO₂ para el que las muestras de rechazo no son algo nuevo. El propio Evans aseguró que ya el intento de incluirlo en la agenda del año pasado fracasó.

La DANA en Bakú

"El cambio climático mata". Con estas palabras, Pedro Sánchez arrancó el que fue su discurso en la COP29. Un discurso teñido de negro por el luto de las ya 217 personas que han fallecido a causa de la DANA de Valencia.

Con esta desgraciada percha, el presidente del Gobierno recordó que, solo el año pasado, el cambio climático acabó con la vida de más de 47.000 personas en todo el mundo y "acaba de contribuir a la muerte de más de 200 de mis compatriotas".

"Esta amenaza existencial es evidente para cualquiera", insistió, señalando directamente a los negacionistas climáticos y a los líderes que no consideran la crisis medioambiental una urgencia.

Pedro Sánchez durante su intervención en el pleno de Bakú. Maxim Shemetov Reuters

Ante una postura como esa, a la que tachó de "intolerable", solo queda ponerse a trabajar "porque sabemos cuál es el problema". Sánchez insistió en que España ya está demostrando que la transición ecológica puede ser un "motor de economía". Y apuntó a la reducción del 40% de las emisiones y del consumo de recursos naturales llevado a cabo por el país.

El presidente del Gobierno concluyó haciendo también referencia a Valencia: "En este momento solo hay una cosa tan importante como ayudar a las víctimas en Valencia: evitar que más tragedias naturales como esta se repitan. Salvemos las vidas de nuestros ciudadanos, salvemos sus economías y salvemos el planeta".

Argentina, a la 'fuga'

"Tenemos instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de no participar más". Así adelantó el diario británico The Guardian la 'huida' de la cumbre por la puerta de atrás de Argentina tras las órdenes directas del Gobierno de Javier Milei.

Podría decirse que es algo que se podría llegar a prever. El negacionista Milei ya dejó entrever de qué pie cojeaba cuando durante los debates presidenciales del pasado año espetó sin sonrojo alguno que "todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y buscan recaudar fondos para financiar vagos socialistas".

Pero su convicción se plasmó de manera definitiva este miércoles 13 de noviembre en la decisión de retirar a la delegación de Argentina que estaba participando de la COP29. Los funcionarios de la Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente de Argentina estaban en la cumbre desde su inicio, pero fue en su tercera jornada cuando tomaron la puerta hacia la salida definitiva.

Llegada en 'jet' privado

Como una de las anécdotas que sin duda se recordará de esta semana tan intensa está la llegada del que fue una estrella del fútbol internacional. Entre periodistas, científicos, fiestas en stands y grupos de personas de diferentes pueblos indígenas compartiendo sabiduría y cultura, apareció nada más y nada menos que Ronaldinho.

El exfutbolista brasileño Ronaldinho, durante su visita improvisada a la COP29. Sean Gallup Getty Images

Fue la cadena azerbaiyana Baku TV la encargada de comunicar a todo el mundo que el astro del deporte rey estaba en la ciudad. Aún así, sin que pillara de improvisto, el paseo de Ronaldinho por los pasillos del pabellón dejó a muchos de los seguidores de esta cumbre estupefactos. Sobre todo si tenemos en cuenta que su llegada fue en jet privado (esos aparatos de aviación que incrementan de manera notable las emisiones de CO₂).

Según informaron los medios locales, no es la primera vez que el brasileño visita la ciudad. Los motivos serían sus intereses en montar en el destino una escuela deportiva privada, pero no deja de ser llamativa su predisposición a darse una vuelta por la COP29. Una cumbre que, de momento, se encuentra en stand by por el fin de semana.