Manuel, el andaluz que transformó una casa en ruinas de Toledo en un coqueto hotel: "Me fascinó el entorno"

Manuel Martín se encontraba de caza en Los Navalucillos (Toledo), junto al Parque Nacional de Cabañeros, cuando divisó una casa en ruinas que le llamó la atención. Tenía unas vistas espectaculares, frente a la desembocadura del arroyo La Cabrera, y le impresionó tanto que decidió quedársela. A día de hoy es un coqueto hotel de tres estrellas por el que pasan centenares de turistas que buscan desconexión y relax en medio de la naturaleza.

Este alojamiento, llamado 'La Cabrera', está situado en un entorno paradisiaco de los Montes de Toledo y dispone de una veintena de habitaciones. El edificio, propiedad del Ayuntamiento de Los Navalucillos, era utilizado originariamente como casa de camineros -personas que se dedicaban al mantenimiento de las carreteras-, pero un incendio la destrozó.

Años después, en 2014, Marín se fijó en ella cuando paseaba por el lugar y el alcalde del municipio le ofreció la posibilidad de alquilarla. Tras una laboriosa rehabilitación con materiales que se integraran en el entorno rural, le consiguió dar una nueva vida, primero como casa rural y después como hotel.

"La casa estaba bastante deteriorada, pero la reformé y en 2019 decidí ampliarla. Hice un proyecto, se lo presenté al Grupo de Desarrollo Rural "Entreparques" y me concedieron una subvención bastante importante. La inversión fue de más de un millón de euros", señala Martín, que siempre se ha dedicado al sector de la hostelería en su tierra, Andalucía, donde regenta varios hoteles.

Piscina, restaurante, desayuno buffet...

Según cuenta el empresario, 'La Cabrera' es el único hotel que hay por la zona de Los Navalucillos. "No es muy grande, pero sí muy coqueto. Las habitaciones son bastante amplias y están muy bien equipadas, con aire acondicionado, calefacción, televisión y teléfono", explica.

El alojamiento dispone de dormitorios cuádruples (120 euros/noche), triples (95 euros/noche), dobles (75 euros/noche) e individuales (60 euros/noche) y todas las reservas incluyen el desayuno, que se sirve en formato buffet.

El hotel también tiene piscina, un pequeño chiringuito y un restaurante con menú del día (16 euros), menú de fin de semana (22 euros) y una carta con casi 70 platos. "Ofrecemos comida internacional y platos típicos castellano-manchegos, como las migas, el pisto o la carne de caza", subraya.

Tres vacantes disponibles

Actualmente, son siete empleados los que trabajan en el hotel, pero hay tres vacantes que Marín no logra cubrir. "No encuentro gente que quiera trabajar aquí. De hecho, este año hemos tenido que bajar el ritmo en el restaurante por no tener personal suficiente", señala.

"Ahora mismo estamos 'salvando los muebles' porque prácticamente no tenemos competencia, pero faltan empleados. Nadie se quiere dedicar al mundo de la hostelería", destaca el andaluz, que hace un llamamiento a todas las personas interesadas en trabajar en 'La Cabrera'.