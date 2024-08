Infanticidio en Mocejón: "Un niño ha salido corriendo diciendo que habían matado a su mejor amigo"

Los vecinos de Mocejón, un pueblo de Toledo ubicado a solo 15 kilómetros, están tan desolados como preocupados después de que un hombre al que la Guardia Civil busca por tierra y aire haya asesinado a puñaladas a un niño de 11 años este domingo a primera hora mientras jugaba el campo de fútbol de la localidad.

Testigos presenciales han asegurado que el atacante, que podría haber huido a bordo de un coche viejo de color gris, ha actuado con el rostro cubierto. Una vez en el interior de las instalaciones deportivas, a las que podría haber accedido por el hueco de una alambrada rota, se ha dirigido violentamente hacia un grupo de menores que estaba allí y ha apuñalado mortalmente a uno de ellos al que ha podido alcanzar. Los demás han salido corriendo y han buscado protección entre escenas de terror.

El menor asesinado, de nombre Mateo, formaba parte de una conocida familia de Mocejón que tiene un negocio de panadería. El periodista Asell Sánchez, uno de sus primos, en declaraciones a los medios de comunicación, ha relatado: "Una de mis tías estaba por aquí y un niño ha salido corriendo diciendo que habían matado a su mejor amigo".

"Estaba jugando con sus amiguitos"

"Era un chicho súper bueno, súper cariñoso. Estaba aquí jugando al fútbol con sus tres amiguitos y ha llegado alguien. Decían que era un encapuchado", ha añadido Sánchez.

Se desconoce por el momento quién puede estar detrás de estos terribles hechos, aunque la Guardia Civil no descarta ninguna motivación. El Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo, que se ha hecho cargo del caso, por su parte, ha decretado secreto en las investigaciones.

El primo del menor asesinado, cuestionado sobre si tienen sospechas sobre la presunta autoría, ha contestado: "No se sabe. Mocejón es un pueblo tranquilo en el que estas cosas no han pasado nunca. Estamos todos los vecinos, toda la familia y todo el mundo que no sabemos ni dónde estamos". Fuentes de la investigación aseguran que se busca como principal sospechos a un joven de entre 16 y 17 años.

Concentración de repulsa

El Ayuntamiento de Mocejón, una localidad de unos 5.000 habitantes, ha decretado tres días de luto y ha convocado una concentración de pésame y repulsa que se celebrará a las puertas del Consistorio este domingo a las 19.30 horas.

"Desde el Ayuntamiento de Mocejón, en nombre de la alcaldesa y toda la Corporación, queremos expresar nuestra condena por este acto delictivo que ha sucedido hoy en nuestro municipio. No tenemos palabras para expresar el dolor y la repulsa hacía este acto que se ha vivido esta mañana con unos de nuestros vecinos más jóvenes. Queremos transmitir nuestras condolencias a toda la familia y seres queridos", han publicado en Facebook.

La alcaldesa de la localidad y también presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha asegurado: "El dolor de la familia es inimaginable, pero todo el pueblo nos unimos a ese dolor incomparable". Visiblemente afectada, ha añadido: "Estamos consternados ante este hecho, y sobre todo queremos transmitir nuestro apoyo a la familia y amigos del pequeño".

Los vecinos confían en que la Guardia Civil pueda encontrar cuanto antes al asesino. Los grupos de WhatsApp y las redes sociales son un hervidero de rumores de toda clase, pero la conclusión general es que Mateo ha sido una víctima elegida al azar y que "le podría haber tocado a cualquiera".