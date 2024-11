La denuncia contra Errejón por agresión sexual centra el debate sobre violencia machista en el Pleno municipal de Toledo

La denuncia presentada por la actriz Elisa Mouliaá contra el exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha centrado buena parte del debate sobre violencia machista que ha tenido lugar en el Pleno del Ayuntamiento de Toledo en vísperas de la conmemoración el próximo lunes 25 de noviembre del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Coincidiendo con esta efeméride, los grupos municipales del PSOE y de Izquierda Unida-Podemos presentaron una moción conjunta, que ha sido rechazada por los concejales del PP y Vox, en la que se solicitaba al equipo municipal de Gobierno, entre otras cosas, “recuperar la Concejalía de Igualdad y dotarla presupuestariamente de forma adecuada” para llevar a cabo programas de prevención, detección y atención a las mujeres víctimas de violencia de género.

En su turno de intervención, la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, negó con rotundidad que desde el equipo de Gobierno se hayan cercenado las políticas de Mujer como les acusa la oposición municipal desde el inicio de la legislatura.

"Mienten deliberadamente"

“No se puede recuperar lo que no se ha eliminado”, subrayó Illescas, que insistió en que la concejalía que dirige “ostenta todas las competencias y recursos que le eran propios a la anterior concejalía con atribuciones en materia de mujer. El presupuesto es idéntico al que ustedes destinaban y la estructura administrativa se ha mantenido, así que ustedes mienten deliberadamente una vez más cuando afirman que es necesario que hay que recuperar la concejalía de Igualdad y dotarla del presupuesto necesario”, concluyó.

Asimismo, además de pedir “lealtad institucional” al PSOE y a IU-Podemos y acudan a los actos programados con motivo del 25-N, les recordó que los toledanos “no quieren un feminismo de confrontación, sino de hechos”. En este sentido, lamentó que ninguna de las dos formaciones realizase “una declaración contundente” condenando el comportamiento de “un líder ideológico de la izquierda” en referencia a Íñigo Errejón. “No ha habido concentraciones ni declaraciones institucionales ni manifestaciones ni huelgas generales. Las dobles vara de medir son una constante para ustedes”, argumentó.

Marisol Illescas, concejala de Asuntos Sociales. Javier Longobardo

La concejala de Asuntos Sociales quiso también dejar claro que “maltratadores y machistas los hay de izquierdas, de derechas, de centro e incluso entre las personas que no tienen ideología política. Y ello porque son malas personas y no por la herencia cultural ni su carga ideológica ni porque tengan un gen como hombres que les obliga a serlo en contra de su voluntad ni por el patriarcado”, manifestó Illescas, que fue interpelada directamente por la viceportavoz socialista, Ana Abellán que la pidió que demostrara con su voto que “creen en la igualdad y no es moneda de cambio de un pacto de gobierno”. Una afirmación que molestó a Illescas. “Me parece humillante que una mujer hable de mí como moneda de cambio”, señaló.

Sin declaración institucional

Abellán, que criticó que en el Pleno no se haya podido leer una declaración institucional como la pronunciada por el alcalde, Carlos Velázquez, al inicio de la sesión con motivo del Día de la Infancia celebrado esta semana, lamentó que sea necesario traer a las instituciones mociones que están “cargadas de sentido común, pero que todavía necesitan ser defendidas en nuestras calles y en cada rincón de nuestra ciudad”.

Antes de seguir con su exposición Abellán quiso dejar claro que hablar de un “maltratador y un acosador” como Íñigo Errejón “le causa rechazo como mujer y vergüenza como política”. No puede ser que en las instituciones haya gente de esta casta representando a mujeres ya sea de Podemos, de Vox o de mi propio partido”, aseguraba la concejala socialista que subrayó que “cada día que se ignora la violencia de género, cada recorte o cada voz negacionista se cobran vidas de mujeres que no son ni números ni estadísticas; son hijas, madres o vecinas”.

Asimismo, acusó al PP y Vox de “intentar continuamente rebajar la violencia de género a un tema partidista”. “Les parece ideológico el dolor de una madre que ha perdido a su hija a manos de quien juraba amarla o el miedo de una mujer a volver a casa sola”, subrayó la viceportavoz socialista que también se dirigió al alcalde de Toledo para preguntarle si acudirá a la manifestación del 25-No o si hará de como el año pasado “que bajará un rato para hacerse la foto para irse después al fútbol”.

Ana Abellán, viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Toledo.

Por último, Ana Abellán preguntó a los cuatro concejales de Vox cuándo piensan bajar a las concentraciones contra la violencia machista que cada primer martes de mes se celebran en el paseo de la Vega.

En este sentido, la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, quiso “dejar claro para que no haya dudas que Vox siempre estará junto a todas las mujeres que en cualquier rincón del planeta sufran violencia sea por la causa que sea y venga de donde venga; sea quien sea el torturador, el agresor o el maltratador que pretenda arrebatarles su dignidad o incluso sus vidas”.

"Hipocresía"

Además, calificó como “lamentable” que la izquierda “representada en este Pleno por el PSOE e IU-Podemos se den golpes de pecho y se erijan en defensores de las mujeres sin entonar un ‘mea culpa’”. “En los 46 años de democracia en España ustedes han estado en el Gobierno durante 28, en Castilla-La Mancha casi 40 y en el Ayuntamiento de Toledo los últimos 16. Y se atreven a reivindicar y exigir que se implementen medidas en favor de las mujeres y contra la violencia que se ejerce contra ellas. Díganme lo que han hecho ustedes durante todo este tiempo. Esto se llama hipocresía”, se preguntó Cañizares.

Asimismo, la líder municipal de Vox interpeló a las concejalas del PSOE para que le dijeran en qué han visto mermados o cercenados sus derechos las mujeres desde que no existe la Concejalía de Igualdad en el Ayuntamiento. “Por qué insisten en recuperar esa concejalía cuando las políticas de Igualdad se aplican en todo el Ayuntamiento, porque para nosotros la igualdad está reconocida en el artículo 14 de la Constitución”, alegó.

Por último, Cañizares afirmó que la “Ley contra la denominada violencia de género, lejos de remediar o erradicar las agresiones y los asesinatos de mujeres, lo único que ha conseguido es criminalizar al varón por el hecho de serlo; crear tribunales de excepción para hombres, vulnerar la presunción de inocencia y derrochar ingentes cantidades de dinero público”.

Inés Cañizares, vicealcaldesa de Toledo y presidenta del grupo municipal de Vox.

Además, señaló que desde 2003 hasta la actualidad, años en los que se conocen los registros de mujeres asesinadas, el PSOE ha estado 15 años en el Gobierno. “Sus nefastas políticas para erradicar la violencia contra la mujer arroja el resultado de 895 mujeres asesinadas. De verdad se creen con autoridad moral para dar lecciones en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres”, se preguntó Cañizares que aseguró que “el ciudadano Errejón, tras sus últimas declaraciones en las que ha negado los hechos y asegurado que la denuncia es falsa, ha resultado ser un ultraderechista recalcitrante disfrazado de progre. Quizá haya más como él en las filas de la izquierda y quizá el hecho de que haya tipejos como él en sus filas o entornos es lo que explique que muchas mujeres de la izquierda hayan convertido al hombre en un potencial delincuente”.

Centros de Crisis 24 horas

Por último, el concejal de Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, hizo un llamamiento a los toledanos para que salgan a la calle el próximo lunes 25 de noviembre para reivindicar los derechos de las mujeres. Fernández, que ha defendido la moción conjunta presentada junto al PSOE, ha calificado de “indispensable y urgente” que se abra en Toledo el Centro de Crisis 24 horas que financia el Ministerio de Igualdad para poder “articular los instrumentos necesarios para que las mujeres encuentren un punto de referencia cuando son violentadas”.

Txema Fernández, portavoz de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo.

También se ha refirió el portavoz de la formación de izquierdas a la “injusticia y al carácter aporofóbico” que supone convertir a las mujeres en objetos que poder comprar ya sea con fines relacionados con la prostitución o para conseguir un vientre de alquiler. “No es justo que las podamos comprar en un todo o por partes como si fueran vasijas”, aseguraba el concejal de Izquierda Unida.

Fernández, que no olvidó defender el derecho de las mujeres a una interrupción voluntaria del embarazo, un derecho que, en su opinión, está comprometido en Castilla-La Mancha debido a la objeción de conciencia de todos los médicos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, que obliga a las mujeres a acudir a clínicas privadas de Miguelturra y Albacete, no eludió tampoco la polémica generada en torno a las denuncias contra Íñigo Errejón.

En este sentido, el concejal de Izquierda Unida en Toledo mostró su apoyo “a todas las víctimas que comparten sus temores y miedos ante actitudes con las que tienen que lidiar día a día”. Y añadió que, aunque las organizaciones políticas no están exentas de sufrir esta lacra, “hemos de seguir luchando contra estas actitudes con las que seguramente nos encontremos día a día”.