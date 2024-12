Arranca el Carnaval de Alcázar de San Juan: una celebración única de Interés Turístico Nacional

El Teatro Emilio Gavira fue el pasado viernes el escenario del inicio del Carnaval de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), una celebración única reconocida como de Interés Turístico Nacional. El pregón de esta edición corrió a cargo de Jesús Quirós Arias, conocido como 'Gorrolo'.

A la cita asistieron la alcaldesa, Rosa Melchor, otros miembros de la corporación municipal. Melchor dio las gracias a Quirós, "un verdadero carnavalero". "No hay año que Jesús no nos sorprenda con su participación en nuestro Carnaval. Esta fiesta no se vive solo el día en que se celebra, sino que comprende el conjunto de experiencias de los grupos desde su preparación hasta que este se materializa", ha asegurado.

Por su parte, Quirós se sintió muy agradecido por la oportunidad de dar inicio a esta fiesta a la que siempre se ha sentido muy ligado. Asimismo, ofreció un discurso emotivo y nostálgico basado en sus vivencias como una de las personas más involucradas en el Carnaval.

Disfrazado del personaje de José Mota, la 'Vieja del Visillo', invitó a todos a disfrutar de un Carnaval que será "enormemente atractivo" e instó a todos los vecinos a "compartirlo allá donde vayan".

Obispillo 2024

Durante el pregón, también se llevó a cabo el sorteo para dar a conocer el nombramiento del Obispillo para el año 2024, título que ha recaído en la joven Carlota Redondo Lozano.

El evento también contó con la presencia de Ismael Muñoz, el artista alcazareño que elaboró el cartel del Carnavalcázar 2024.