El PP cree que Page conocía el plan para convertir el aeropuerto de Ciudad Real en un "gueto de inmigrantes"

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page, de conocer la intención del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de plantear el aeropuerto de Ciudad Real como posible escenario para acoger inmigrantes.

Así lo ha asegurado desde la Cortes, donde se ha mostrado "perpleja" ante estas informaciones y ha criticado a Page por "ocultarlo durante 15 días para aprovecharlo para dar un titular en la jornada de este martes del Debate sobre el Estado de la Región".

"Conocía la intención de crear un gueto para hacinar a personas inmigrantes en casetas. Nos parece vergonzoso. El Gobierno regional tiene a dos personas en Ciudad Real: la delegada de la Junta en la provincia, Blanca Fernández, y el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, que tenían que saber lo que estaba sucediendo", ha lamentado.

Asimismo, ha desvelado que ya hay entidades bancarias y una empresa de seguridad que ha visitado las instalaciones. Y será Tragsa va a llevar a cabo las casetas para los inmigrantes.

"Page está compinchado con Sánchez para aceptar este extremo a cambio de que no se le mueva el sillón al frente del PSOE regional", ha sentenciado.

Page niega conocer la propuesta

Por su parte, el propio Page ha reconocido que no conocía la propuesta del Gobierno, aunque ha rehusado hacer valoraciones hasta que no pase el Debate sobre el Estado de la Región.

"Hoy es el día de debatir con las diputadas y los diputados y, aunque sea por respete, lo que haya que hablar debe ser en el Parlamento", ha afirmado.

3.000 inmigrantes

Tras rechazar el plan del Ejecutivo nacional y calificarlo como "un campo de concentración para inmigrantes" nada más conocerse la noticia, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha vuelto a mostrarse en contra este martes.

Además, ha adelantado que el centro podría llegar a acoger hasta 3.000 migrantes. "No lo veo bien, ni por el sitio ni por el volumen de personas de las que se habla", ha afirmado.

"El lugar no reúne las mínimas condiciones humanitarias para atender a esas personas. Además, es un territorio que sin duda no está preparado para asumir lo que la gente que nos han comentado llegará. El aeropuerto es un Proyecto de Singular Interés donde no aparece ni por asomo la posibilidad de un centro de estas características", ha lamentado.

Al respecto, ha anunciado que el Ayuntamiento va a iniciar todo tipo de acciones para frenar este proyecto y ha avanzado que el Consistorio ha activado "todos los servicios" para ver "qué está pasando allí".

Por último, ha anunciado que están contemplando tomar medidas judiciales, puesto que las máquinas han empezado a actuar y el Consistorio no ha concedido "ningún tipo de licencia".

"Acopiadero"

De su lado, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, el 'popular' Miguel Ángel Valverde, también ha mostrado su firme rechazo al proyecto, calificándolo de "acopiadero de inmigrantes".

"El proyecto avanza con nocturnidad y alevosía. Creo que coincidimos todas las administraciones de esta tierra en estar en contra de esta medida. Ojalá seamos capaces de pararla", ha expresado.

La Delegación afirma que no lo ofreció

Tal y como ha informado EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha señalado que no ofreció el aeropuerto en la reunión que mantuvo el 1 de octubre la ministra de Migraciones, Elma Saiz, con las delegaciones.

Javier Longobardo La Delegación del Gobierno niega que propusiera el aeropuerto de Ciudad Real como centro para inmigrantes

Además, han expresado que en el encuentro no estuvo la delegada del Gobierno central en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, sino que la Delegación estuvo representada a través de un subdelegado.