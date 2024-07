La instalación de una torre para antenas radioeléctricas provoca una "gran alarma" en un pueblo de Ciudad Real

Vecinos de Piedrabuena (Ciudad Real) han mostrado en los últimos días su oposición a la instalación de antenas radioeléctricas en las proximidades del casco urbano del municipio.

Así lo ha indicado a Efe este domingo Raúl David Jiménez, residente en esta localidad, quien ha explicado que "ha comenzado a instalarse en las proximidades de algunas viviendas del casco urbano una gran torre donde está previsto que las principales operadoras telefónicas instalen sus antenas de telefonía móvil".

Un hecho, ha comentado, que ha causado "gran alarma" entre los vecinos de este barrio del municipio, "que vemos con recelo y con preocupación los efectos que estas antenas puedan tener sobre la población que vive en su entorno más inmediato".

Inquietud por la salud

La instalación de esta gran torre, ha señalado Jiménez, se produce después de que hace nueve años se intentara instalar por primera vez en esta zona, algo que, ha recordado, "ya fue rechazado por los vecinos del barrio, logrando entonces que se desestimara el proyecto".

Asimismo, ha apuntado que los ciudadanos no están en contra de que se instale esta infraestructura para dar servicio de telefonía móvil al municipio, pero ha añadido: "de lo que si estamos en contra es de que no se haya buscado la mejor localización, en una zona más alejada del casco urbano, para evitar que pueda causar afección sobre la salud de las personas".

El alcalde de Piedrabuena, José Luis Cabezas, que apoya estas reivindicaciones, ha reconocido que "no estamos en contra del desarrollo tecnológico", aunque "sí pensamos que se puede hacer mejor, buscando una localización alternativa, más lejos del casco urbano".

Rechazo ciudadano

"No está resuelto que no haya problemas para la salud por este tipo de antenas, aunque hay informes que dicen una cosa y otros otra. En cualquier caso no hay seguridad de que no puedan ocasionar determinadas enfermedades como el cáncer", ha continuado el regidor municipal.

Y ha agregado: "Cuando ves que te instalan a 100 metros de las primeras casas del pueblo estas antenas, la verdad es que es lógico que esto te cree preocupación e incluso ansiedad, si piensas que estas antenas te están perjudicando a ti y a tu familia", ha comentado.

En su opinión, "es entendible y es legítimo que haya oposición de la ciudadanía, porque no está resuelto que estas antenas sean inocuas con total y absoluta seguridad", de manera que lo que se plantea es que se busque otra alternativa y que se haga compatible que vecinos que no tienen cobertura móvil ni 5G de determinadas compañías puedan tenerla, pero "con la seguridad de que aquellos que viven cerca de las antenas no corren ningún tipo de riesgo".

Solventar el impacto

Cabezas ha afirmado que la empresa responsable del montaje de la torre cuenta con los permisos necesarios, pero "no cumple con un requerimiento de Medio Ambiente que es explicar cómo va a solventar el impacto que la instalación puede tener en las aves o el impacto visual que provoca", algo que, ha dicho, va a llevar al Ayuntamiento a suspender provisionalmente la licencia de obra que le otorgó en su momento.

Además, se va a exigir a la empresa que presente un estudio sobre la afección radioeléctrica que estas antenas puedan causar a los ciudadanos del entorno. Hasta que no esté clara esta circunstancia, ha aseverado el primer edil, "vamos a suspender provisionalmente la obra".

Cabezas ha mostrado la disposición del Ayuntamiento a buscar con la propia empresa instaladora una solución alternativa a la ubicación de la torre, en un lugar más adecuado y más alejado de la población, que permita dar servicio a los vecinos y evitar que estos sientan amenazada su salud.