Page se avergüenza "del odio y el racismo" de los separatistas catalanes: "Exhiben lo peor de la condición humana"

Durísimo discurso del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, contra los partidos independentistas tras el desmarque de Cataluña en el acuerdo de distribución entre las comunidades autónomas de los menores no acompañados alcanzado en la tarde de este miércoles. "Exhiben hoy en España lo peor de la condición humana, la xenofobia, el racismo y el odio", ha dicho Page este jueves en un discurso oficial en Talavera de la Reina.

Page ha opinado que este problema debería estar normalizado "bajo el concepto de solidaridad interterritorial" y "siempre lejos del frentismo político", pero ha lamentado que esta idea de justicia e igualdad contraste con la posición contraria del separatismo catalán y sus dirigentes. "Esto es verdaderamente lamentable, lo más parecido al fascismo imperante en la Segunda Guerra Mundial", ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha en referencia a los separatistas.

También ha criticado García-Page que Junts haya avanzado que rechazará la ley de Extranjería si el Gobierno central no excluye del reparto de menores migrantes no acompañados a Cataluña, comunidad gobernada actualmente por ERC.

"Avergonzado"

En opinión del líder autonómico es necesario apelar a la idea de "cooperación y solidaridad" con el objetivo de atender "una problemática tan sensible" como la de los menores inmigrantes no acompañados. "No podemos hacer un campo de batalla con todo, y Castilla-La Mancha va a cumplir con sus obligaciones como lo ha hecho siempre, sin usar a los menores como muñecos del pim pam pum político", ha enfatizado el presidente.

En este sentido, Page se ha mostrado "avergonzado" de que "haya que entenderse con los partidos políticos independentistas de Cataluña, que exhiben hoy en España lo peor de la condición humana, la xenofobia, el racismo y el odio, no solo con los que vienen a España desde fuera, sino con muchos de los propios españoles".

"Esto es verdaderamente lamentable, lo más parecido al fascismo imperante en la Segunda Guerra Mundial", ha insistido el presidente de los castellano-manchegos.

Xenófobos y gobernabilidad

"Me da mucho apuro que la gobernabilidad de España dependa de gente tan xenófoba, radical y generadora de odio", ha aseverado Page, que también se ha referido a la paradoja de las victorias de España en la Eurocopa puedan simbolizarse en el brillo de un joven menor de edad "de origen magrebí e hispanoamericano", en referencia a Lamine Yamal.

En cualquier caso, Page ha señalado que el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas no se debe definir como "un problema de solidaridad", pues ha reflexionado que "la solidaridad es incompatible con que sea obligatoria".

Por ello, ha calificado de "indispensable en España que se normalice y se regule la cooperación entre las autonomías", pues ha señalado que la solidaridad es la que tienen las administraciones autonómicas "con quien gestiona o, mejor dicho, no gestiona la llegada de migrantes ilegales".

Regular lo elemental

"Esa sería la solidaridad. Pero realmente lo que sí es obligatorio y lo que sí procede es que las leyes regulen el tráfico de cooperación constitucional en algo tan elemental y tan sensible como la atención a los menores, a los niños”, ha dicho el presidente regional, quien ha opinado que la atención a los menores "tendría que haber estado siempre fuera del frentismo, de las neurosis frentistas que hay en el país", porque a su juicio no se puede hacer "un campo de batalla de todo".

De hecho, ha lamentado que en cuestiones con las que España se ha comprometido a nivel internacional, como la declaración universal de los derechos humanos que comienza con los derechos de los niños, se pueda hacer "una batalla campal".

Asimismo, se ha comprometido a que Castilla-La Mancha cumplirá con la acogida de menores migrantes no acompañados, como ha reivindicado que ya está haciendo, y se ha mostrado partidario de "estar a la altura de las circunstancias, hacerlo de manera normal, sin que se utilice a los menores de 'pim, pam, pum'".