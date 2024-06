Page sube el tono contra la financiación singular: "El separatismo es muy facha y de un egoísmo lamentable"

"Ser independentista no sólo es ser muy facha, sino que además es de un egoísmo lamentable". Lo ha dicho este miércoles durante un discurso oficial en Puertollano el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a propósito del intenso debate abierto en España sobre la financiación singular de Cataluña que está impulsando el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Sólo quieren tener y mantener los privilegios", ha asegurado Page, subiendo así el tono crítico que viene manteniendo en los últimos días respecto a la financiación diferenciada para la comunidad catalana, que el presidente castellano-manchego ya calificó recientemente como una "ofensa" y un "privilegio lamentable", señalando a Carles Puigdemont como "la extrema derecha catalana".

Este miércoles Page ha insistido en que "singulares somos todos" y que "tan singular es Cataluña respecto de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Galicia o de Asturias, como Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía, respecto de Cataluña", de manera que "no nos van a engañar con la frivolidad de la singularidad".

Recurso de inconstitucionalidad

"No va a colar, no va a colar, no va a colar", ha dicho el líder socialista de Castilla-La Mancha hasta en tres ocasiones, asegurando que "los intereses de este país y de la gente de este país van por delante". Estas declaraciones de Page llegan sólo unas horas después de que el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, haya avisado a Sánchez de un posible recurso al Tribunal Constitucional si la financiación privilegiada de Cataluña sale adelante.

"En cuanto a necesidades no hay singularidad. Todos necesitamos lo mismo. Y todos tenemos derecho a lo mismo", ha dicho Page, en referencia a la salud, la educación y las prestaciones sociales básicas, "que es lo que gestionamos las autonomías".

Tras asegurar que "científicamente" Castilla-La Mancha es una de las regiones "perjudicadas" por el actual sistema de financiación, el líder castellano-manchego ha manifestado que "quiero hacer un planteamiento muy claro desde posicionamientos de izquierda. Ya que tengo que recibir incluso muchas acusaciones, a veces veladas y otras no tan veladas, en el sentido de que poco más o menos aquí lo más de izquierdas es ser independentista. ¿Perdón? Ser independentista no solo es ser muy facha, sino que además es de un egoísmo lamentable".

"Quieren tener privilegios"

Page ha explicado, en este sentido, que "el independentismo que conozco en este país es de base económica, es de quien quiere tener y mantener privilegios. No hay ningún otro pretexto".

"El independentismo es el que no quiere reconocer que todo lo que tenemos es cosa de todos. Y que todos nos necesitamos. Por tanto, no nos vamos a engañar. Ni quiero que nadie se engañe, que nadie se engañe. Cuando hablamos de financiación, me da lo mismo si lo dicen los independentistas, es que claramente lo único que tienen es un interés económico", ha asegurado el presidente de la Junta de Comunidades, afirmando que "no nos van a engañar".

"Ni la soberanía nacional se alquila, ni los intereses del conjunto. La igualdad de los españoles no se pone en venta", ha dicho Page para añadir a continuación: "Y decir esto no es demagogia, ni es populismo, es la cruda realidad que obviamente algunos no quieren ver porque no les interesa. Que son cosas distintas. Y miren, desde la admiración que tenemos en esta tierra a Cataluña, nos hemos educado y hemos crecido desde ese reconocimiento, en esa admiración, pero no se puede separar de la esencia y de la naturaleza que tiene el país. Todos hemos sido España siempre, desde que lo somos como país, y por tanto no se puede trocear la riqueza nacional".

Recuperar la esencia de la izquierda

El también secretario regional del PSOE ha pedido a su partido que no reniegue de los valores que definen la esencia de la izquierda, como la igualdad de oportunidades y de derechos, y que evite que "cada territorio haga de su capa un sayo". "La soberanía es nacional. La riqueza es nacional. Y por tanto se debe compartir en clave nacional. Y que no se engañe a nadie, ni siquiera dentro de mi propia organización", ha afirmado en referencia a los socialistas.

En esta línea, el barón castellano-manchego ha explicado que las autonomías "no pagan impuestos", sino que "en una sociedad como la nuestra los impuestos los pagan las personas y las empresas". "Y que yo sepa -ha añadido- la esencia de la izquierda está en que la política fiscal tiene que ser progresiva. Pagamos impuestos y paga el que más tiene, en eso consiste la redistribución. Yo no quiero caridad. Ni quiero las sobras. Ni nadie las merece. Queremos simple y llanamente que se cumpla ese principio de la izquierda de que el impuesto de la renta sea progresivo".

Lo contrario, asegura, "es un planteamiento claramente muy de derechas". "¿Alguien ha hecho esa reflexión tan elemental? Por favor, por favor", se ha lamentado Page, denunciando que "lo único singular que pasa en la política española hoy, lo único singular es el chantaje permanente de quien quiere más y defender su egoísmo", en referencia a los independentistas. "Por supuesto, defenderé siempre que pague más quien más tiene, y el que quiera defender otra cosa probablemente tendría que hacérselo mirar", ha concluido el presidente de Castilla-La Mancha.