Carlos Marín, reelegido presidente de la Federación de Empresas de Transporte de Castilla-La Mancha

Carlos Marín ha sido reelegido presidente de la Federación de Empresas de Transporte de Castilla-La Mancha (Fetcam) y afronta este nuevo mandato consciente de los "momentos difíciles" que le toca vivir al sector y los "restos importantísimos" a los que tiene que hacer frente.

Así lo ha indicado Marín en declaraciones a los medios junto al director general de Transportes y Movilidad, Rubén Sobrino, con motivo de la clausura de la Asamblea de Fetcam en la que Marín ha revalidado su cargo.

El presidente de Fetcam ha comenzado dando las gracias a todas las federaciones provinciales y ha mencionado entre los retos que el sector tiene por delante en la región la falta de viajeros, la subida de costes y las "amenazas" de "ciertas ministras" -en referencia a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz-, con la rebaja de la jornada. Algo ante lo que, ha afirmado, esta patronal castellanomanchega tiene "un serio problema".

"También de vez en cuando dice que ha puesto el foco en el transporte. Pues bien, aquí estamos. No nos asusta y que tenga cuidado porque muchas veces cuando se pone el foco en el transporte, los transportistas se hartan y pasa lo que pasa", ha manifestado.

Durante su intervención también ha dado las gracias al Gobierno de Castilla-La Mancha por entender que descarbonización no es electrificación. "Lo que se ha conseguido en Castilla-La Mancha con el tema del achatarramiento ha sido histórico. Hemos tenido fondos nuestros, hemos tenido fondos de fuera y han sacado fondos de donde no los había. Y sé que, como siempre pedimos un poquito más, habrá para los que quedan y que no se nos quede nadie fuera".

Bajo su punto de vista, la sostenibilidad no solo tiene que ser medioambiental, "tiene que ser económica, social y luego medioambiental". "Entender que la económica es muy importante para un sector tan atomizado como el nuestro, donde el 86 por ciento es pyme, micropyme y autónomo, es importantísimo y en Castilla-La Mancha se ha entendido".

"Estamos en el centro de España y estamos acostumbrados a ser esos núcleos logísticos que tanta falta nos van a hacer y que seguiremos reivindicando al Gobierno central de la mano siempre del Gobierno de Castilla-La Mancha y de la Consejería, que está siempre de la mano de los transportistas", ha afirmado.

100 % de las ayudas

De su lado, el director general de Transportes y Movilidad ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha llegado a ejecutar el cien por cien de las ayudas para la transformación de vehículos de mercancías pesadas procedentes de fondos 'Next Generation'.

Sobrino ha informado que el pasado 30 de noviembre Castilla-La Mancha consiguió este objetivo que supone 30,26 millones de euros que han llegado a las empresas de transporte para renovar sus vehículos y hacerlos menos contaminantes. "También con vehículos híbridos", lo que ha considerado "una gran noticia".

Asimismo, ha destacado que la consejera también está tramitado las ayudas a modernización de flotas en tacógrafos inteligentes de segunda generación, "donde, como ya avanzó el consejero Nacho Hernando en la comparecencia de Presupuestos, vamos a llegar al 100 por cien de las solicitudes, siempre que cumplan los requisitos".

De esta manera, el responsable de Transportes ha querido trasladar la enhorabuena a la Federación de Empresarios de Transporte de la región y también a la Dirección General, por ese éxito en cuanto a la tramitación de las ayudas.

Asimismo, Sobrino ha destacado la buena relación que existe con Fetcam y ha valorado la labor de ésta, que "no es casualidad, sino fruto del buen trabajo de estos últimos años, por estar siempre con sus asociados, por ser un nexo constante con la administración pública, en este caso con la Consejería de Fomento; y, sobre todo, por no cejar en el empeño de defender los intereses de los empresarios del transporte por carretera, en este caso de mercancías, de la región".