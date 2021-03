Álvaro Benito se moja: ¿el Real Madrid con opciones de ganar la Champions?

El Real Madrid venció ante el Atalanta y se clasifició para los cuartos de final de la Champions League. Lo que en las dos últimas temporadas había sido una barrera imposible de tirar abajo se convirtió en todo un golpe sobre la mesa. El equipo de Zidane convenció con un gran despliegue físico y táctico ante el cuadro italiano y despejó todo tipo de dudas.

Tanto que los análisis sobre si el conjunto merengue es candidato a ganar la Champions League, su torneo por excelencia, es constante. Álvaro Benito, uno de los tertulianos que mejor conoce la dinámica del Real Madrid por su paso tanto como jugador como de entrenador, dio su punto de vista en los micrófonos de El Larguero de la Cadena Ser.

Benito, que destacó el partidazo de Kroos y Modric, bromeó con que "ese centro del campo" será recordado en el futuro como algo inalcanzable: "Nos acordaremos de un centro del campo legendario por todo lo que han conseguido". Sin embargo, la opinión que más interesaba de su persona era la de si el Real Madrid era ahora candidato a ganar la Champions. Y Álvaro Benito no despejó muchas dudas: "No lo sé, hay que afrontar el próximo". Según el tertuliano, ahora mismo no ve a "ninguno" con serias opciones y su único favorito es el Bayern de Flick.

"El Real Madrid ha dado la sensación de equipo muy competitivo, muy sólido, ha desnaturalizado un equipo que cuesta domar. Son muy intensos apretando hombre a hombre. Hoy el Madrid ha conseguido bajar las pulsaciones, no sufrir a nivel defensivo apenas. El equipo físicamente está muy bien, la segunda parte ha sido un despliegue físico porque se ha jugado a espacios grandes. Al final ha conseguido ir a que el Atalanta fuera menos Atalanta", ha reconocido Álvaro Benito.

Rendido a Benzema

El francés volvió a brillar y marcó, una vez más, para catapultar al Real Madrid. Benzema anotó el primer tanto de la noche y abrió el camino a los de Zidane. Según Álvaro Benito, su evolución desde que llegó a la entidad merengue ha sido imparable y se ha visto afectada por diversos factores. Desde su juventud, hasta su coincidencia con Cristiano Ronaldo.

"Benzema está en un momento impresionante. Por cómo se mueve en el campo, cuando lo ves en directo es una delicia ver cómo interpreta cualquier situación. Sus controles, cómo habilita a los compañeros... Y una cosa que ha mejorado muchísimo es la continuidad en el juego. La atención a participar de manera constante. Interviene muchísimo más en el juego, casi todos los ataques pasan por él. Está en un momento excelente", ha subrayado.

Además, "a pesar de que a veces" se le han visto "gestos con Vinicius, le beneficia tener corredores por los lados porque le liberan" y "le facilitan la labor".

"Ahí están las cifras y las veces que llega a zonas de remate. Ha podido hacer otro gol hoy. Al final, pienso que influye todo en Karim. Por supuesto la edad y la madurez, no eres la misma persona con 20 que con 30 años. Llegó muy jóven y tuvo que crecer al lado de una galaxia -Cristiano Ronaldo- que te deja poco para el crecimiento. Te tenías que adaptar a las demandas. Más allá del colectivo, de haber conseguido más o menos títulos, su crecimeinto ha sido bestial. Ahora es de otra dimensión", concluyó.

