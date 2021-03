El motivo por el que Hazard no estuvo en el Di Stéfano para apoyar al Real Madrid

Eden Hazard no estuvo presente en el Alfredo Di Stéfano para ver la victoria del Real Madrid ante el Atalanta. Cuando el equipo blanco juega en la capital española, es costumbre que los no convocados, bien por decisión técnica, sanción o lesión, acudan al estadio para apoyar a sus compañeros.

Sin embargo, este martes, ni rastro del belga en las gradas. El ex del Chelsea no pudo estar sobre el campo después de caer lesionado nuevamente. Fue el lunes, a poco más de 24 horas para jugarse el ser o no ser en la Champions League, cuando el Real Madrid anunció la última lesión del jugador.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eden Hazard por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el psoas derecho. Pendiente de evolución", anunció el parte médico del jugador. A partir de entonces, se comenzó a especular sobre su posible paso por quirófano.

Eden Hazard se retira al banquillo tras ser sustituido ante el Alavés REUTERS

De acabar siendo operado, esta sería la segunda intervención a la que se somete el internacional belga desde que aterrizó en el Santiago Bernabéu. Lo cierto es que el '7' ha atravesado por un calvario de lesiones que parece no tener fin y es que tan solo ha jugado el 25 por ciento de los minutos con el Real Madrid.

Razón de su ausencia

Llegados a este punto y sabiendo que no estuvo en el Estadio Alfredo Di Stéfano, la pregunta que rondaba en la cabeza de muchos era: ¿dónde está Eden Hazard? Pues bien, ha sido Zinedine Zidane el que se ha encargado de revelarlo después de la victoria sobre el Atalanta.

Zidane analiza en rueda de prensa la victoria del Real Madrid ante el Atalanta

"Yo no soy doctor. No soy la persona que debe decir si tiene que pasar por quirófano o no. La decisión se va a tomar en los próximos días. Hoy ha tenido mi autorización para no estar en el campo, tiene que estar tranquilo. Mañana ya estará con nosotros", ha revelado el técnico francés ante los medios de comunicación.

Fue Zidane el que después de lo sucedido, decidió dar autorización a Hazard para que no acudiese al Di Stéfano y se quedase en su domicilio, junto a su familia, descansando cuerpo y mente. Todo antes de que en las próximas horas se tome una decisión muy importante para su futuro más inmediato. El entrenador galo ha sido uno de los grandes valedores de Eden y continúa confiando en que acabe triunfando de blanco.

