La charla de Zidane y Ramos a Vinicius tras su partido ante el Atalanta

Vinicius terminó como uno de los grandes protagonistas del triunfo del Real Madrid ante el Atalanta. El delantero brasileño desequilibró en todo momento a la defensa italiana, llegó a rozar el tanto en varias ocasiones y se marchó del terreno de juego con el aplauso de pesos pesados del conjunto merengue como Zidane y Sergio Ramos.

Así lo ha reconocido el propio Vinicius, que ha revelado qué le han dicho el capitán y el técnico del Real Madrid cuando ha finalizado el encuentro. Un intercambio de impresiones corto, pero donde el brasileño ha terminado muy satisfecho.

"Me han dicho que jugué muy bien. Siempre lo doy todo por el Madrid, me quedo contento con eso. Tengo que seguir trabajando. Estos partidos grandes me gustan. Soy un jugador con una personalidad tremenda, si fallo en la próxima voy a ir. Voy siempre. Es lo mejor que hago, fallo una y en la próxima voy otra vez", ha indicado.

Gol fallado

"Trabajo mucho, todos los días, con todos los jugadores y con el míster también. Tengo que mejorar, pero creo que estoy evolucionando bien y las cosas van a ir mejor a cada partido".

Triunfo

"Muy contento de estar en cuartos. Dos años seguidos sin pasar. Ahora a celebrar y luego pensar en contra quién jugar".

