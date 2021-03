Zidane: "No veo imposible ganar el doblete"

Victoria del Real Madrid ante el Atalanta para sellar el pase a los cuartos de final de la Champions League. El conjunto merengue se une así a Manchester City, Liverpool, PSG, Borussia Dortmund y Oporto. En el camino se queda el equipo italiano, que tras perder 0-1 en la ida, cayó en la capital española por 3-1. Zinedine Zidane ha analizado en rueda de prensa el triunfo de sus pupilos.

Análisis del partido

"Nosotros hicimos un gran partido. Fue un partido completo para nosotros. Cuando tú tienes la sensación de haber hecho un gran partido desde el inicio y hasta el final, pues te vas satisfecho. Ahora toca estar felices, satisfechos y tenemos que descansar bien porque el sábado vuelve el lío. Controlamos el partido defensivamente y también estuvimos bien ofensivamente. Me alegro por los goleadores del partido".

¿Posible el doblete?

"Nosotros sí, vamos a intentarlo. No lo veo imposible, estamos aquí para eso y lo vamos a intentar, aunque sabemos que va a ser complicado. Estamos vivos en las dos competiciones y hoy lo que te puedo decir es que tenemos que disfrutar. No solo por los goles, sino que por nuestro juego. Cuando tú preparas las cosas y luego salen tan bien, pues me alegro por mis jugadores que son los que están en el campo y ante un equipo que te exige muchísimo".

Contento con Vinicius

"Lo vi bien. Sobre todo en la jugada del penalti. Sabemos que 'Vini' cuando juega y tiene el balón, marca la diferencia. Poco a poco está mejor. Entrena bien, trabaja bien y me alegro por el penalti que ha sacado porque era para nosotros el 2-0 y fue muy importante".

¿Cómo está Hazard?

"Yo no soy doctor. No soy la persona que debe decir si tiene que pasar por quirófano o no. La decisión se va a tomar en los próximos días. Hoy ha tenido mi autorización para no estar en el campo, tiene que estar tranquilo. Mañana ya estará con nosotros".

Tres centrales

"Con los jugadores que tenemos es algo que podemos hacer. Jugamos con tres atrás, con dos carrileros y hoy otra vez. Pero podemos jugar de alguna otra manera".

Sergio Ramos

"Es un líder, una figura importante para nosotros. Pero no solo ahora, lleva muchos años aquí. Mejor que esté con nosotros, claro".

Luka Modric felicita a Sergio Ramos por su gol al Atalanta REUTERS

Luka Modric

"Tiene 35 años, pero en el campo no se ve. Si quiere ser entrenador, él lo tiene dentro, sabe de fútbol. Si quiere ser entrenador, lo será. Hoy jugando en un doble pivote con Toni, se entienden de mayoría. Esto es bueno para el equipo. Hoy hicimos todos un gran partido. Desde el principio al final no bajamos la guardia. Cada balón es importante y cuando estamos así somos difíciles de batir".

¿Se retiró demasiado pronto?

"No, al final cada uno elige cuándo. Yo con 34 años lo había decidido. Lo que tienen ellos es que tienen hambre y quieren seguir haciendo historia, ganando trofeos. Me alegro por ellos y sobre todo por los madridistas, porque pueden disfrutar de ellos".

