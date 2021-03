La conversación de Courtois antes de la falta: ¿engañó Muriel a su propio compañero?

El Real Madrid es equipo de cuartos de final tras eliminar al Atalanta en un gran partido en el Di Stéfano. El equipo merengue se mantuvo firme en defensa y no se dejó amedrentar ante la presión hombre a hombre que implementó el conjunto italiano nada más comenzar. Cuando el 2-0 parecía definitivo, los de Gasperini tuvieron un momento de excelencia y consiguieron apretar algo la eliminatoria. Una jugada curiosa, que evitó que Courtois terminara imbatido y que, sin embargo, podría haber tenido más polémica de la prevista.

Y es que esa falta no era esperada por nadie. El lanzamiento de Muriel era imposible de parar y Courtois, pese a ello, llegó a rozar el esférico. El portero belga, al término del partido, confesó en Movistar + que tuvo una pequeña charla con Muriel y Malinovski en la que le comentaron quién iba a lanzar la falta. Y, contra todo pronóstico, no fue quien se lo había dicho. Porque, en uno de los piques habituales sobre el terreno de juego, Courtois intercambió impresiones con los atacantes del Atalanta.

"Hablé con Muriel y Malinovski. Me dijeron que iba a tirar Malinovski por mi palo", ha reconocido Courtois una vez finalizado el encuentro. Sin embargo, Muriel se adelantó, reventó el esférico y el arquero no pudo hacer mucho más que mirar. "No le van a decir nada porque ha sido un golazo", afirmó Courtois, que además destacó la importancia del viento que hacía en el terreno de juego.

Nacho roba el balón a Luis Muriel REUTERS

"Creo que lo hacen muy bien, con el viento a favor el balón llegó más rápido", apuntó sobre esa extraña jugada en la que tres jugadores se fueron directo a él para despistar. De lo que no tuvo dudas fue de que Muriel anotó "un golazo de falta" que puso el único punto negro al encuentro del Madrid.

El Madrid aprueba

Courtois también destacó el papel del equipo en el plano defensivo. Según el arquero del Real Madrid, el equipo blanco estuvo "muy bien defensivamente" y entendió la táctica a aplicar en el césped. Sabían, como ha reconocido el portero, cuándo tenían que presionar y cuando no. Respecto a la actuación del Real Madrid en ataque, el internacional con Bélgica destacó que pudieron haber anotado "más goles", pero que teniendo en cuenta al rival que se enfrentaban no fue un mal resultado.

Además, el hecho de haber recibido solo un tanto "contra un equipo como el Atalanta, que mete muchos goles" en sus actuaciones de la Serie A, reflejó el gran papel del equipo. Courtois, contento, no mostró ninguna preferencia sobre la defensa de tres o de cuatro y puso en valor los aciertos del equipo.

Pese a haber encajado ese tanto, Courtois no ha recibido más de un gol en un partido desde el pasado mes de enero, cuando el Levante sorprendió en el Di Stéfano para llevarse los tres puntos con un 1-2. Desde entonces, el belga ha encajado, como mucho, un solo gol en los partidos disputados.

