Sergio Ramos: "Benzema, Modric y yo estamos felices en el Real Madrid"

Quedaban cuatro billetes en juego para acceder a los cuartos de final de la Champions League y uno de ellos ha ido a parar al bolsillo del Real Madrid. Benzema puso el primero antes del descanso, para que Sergio Ramos pusiese tierra de por medio en el marcador desde el punto de penalti. Ya pasado el minuto 80, Muriel firmó un gran gol de falta, pero en la jugada siguiente, Asensio hizo el tercer y definitivo tanto para los blancos.

Después del partido y de conseguir el pase a cuartos, fue Sergio Ramos el encargado de hablar a pie de campo. "El objetivo era pasar, con un buen resultado. Sabíamos que teníamos el buen resultado de la ida. Pero no lo hemos tenido presente, queríamos salir a dominar, a tener el juego. Hemos tenido más ocasiones para generar más goles, pero contentos por el pase. Este es el camino", comenzó diciendo el capitán ante el micrófono de Movistar Liga de Campeones.

"Al final dependes del planteamiento del otro equipo, no sabíamos cómo iban a presionar, pero hemos resuelto rápidamente el control con los tres centrales atrás y con su velocidad arriba sabíamos que las jugadas en contra eran peligrosas. Ha salido bien porque casi no han tenido peligro", continuó comentando el central sobre la estrategia seguida.

El gol marcado por el camero llegó de penalti, pero no a lo panenka: "Panenka siempre es algo que está presente pero no era la opción más idónea para el partido de hoy. Después de ir con un resultado con un gol era mejor esperar hasta el último segundo esa es mi forma de ejecutar los partidos. Se lo dedico a mi mujer que es su cumpleaños mañana".

Y de ahí a hablar sobre Vinicius y su mágica jugada en la que solo le falló la puntería: "Uno se lamenta porque es triste que después de hacer lo más difícil es triste que esa jugada no acabe en gol. Me hubiese ido contento si Vini hubiera hecho ese gol. Vini se merecía el gol, me tiré al suelo por un dolor interno, porque Vini se merecía ese gol. Siempre que sale se deja la vida. Ha hecho un gran partido y en cuanto le he visto en el banquillo se lo he dicho".

Renovación

Modric, Benzema, él mismo... jugadores como estos están demostrando que la edad no es nada más que una cifra cualquiera. Algo que puso de relieve el capitán: "Al final cuando llevas tantos años cuidándote, cuando siembras acabas recogiendo, no se puede juzgar a nadie por un DNI, intentamos dar siempre el máximo nivel, la gente debe valorar el rendimiento".

Hablando por los veteranos, Sergio Ramos afirmó que están muy contentos en el Real Madrid: "Nosotros estamos felices donde estamos y la gente tiene que valorar eso, el rendimiento, no el DNI. ¿Si hay algún cambio en la renovación? No, de momento no puedo informar de nada. Cuando haya alguna novedad seré el primero en decirlo".

