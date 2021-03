Modric: "Con todo lo que he logrado aquí, todavía tengo hambre para competir al más alto nivel"

El Real Madrid se llevó el triunfo ante el Atalanta en un gran partido realizado por el equipo de Zidane. El conjunto merengue tenía que defender el 0-1 de la ida y lo amplió con un partidazo de jugadores como Benzema, Vinicius o Luka Modric. El croata asistió al delantero francés en el primer tanto de la noche y realizó todo un despligue físico a lo largo de los 95 minutos que duró el encuentro.

Modric, a sus 35 años, no bajó lo más mínimo el ritmo. Durante el inicio del partido, además, fue determinante para sacar el balón de una asfixiante presión del conjunto italiano. Los de Gasperini pusieron a sus 10 jugadores de campo a apretar en la salida de balón y el croata se convirtió en un central más para mantener la posesión.

Sobre todo ello habló el centrocampista en los micrófonos de Movistar +, donde Modric destacó el buen papel táctico realizado por el equipo merengue y la importancia de haber conseguido el objetivo de los cuartos tras dos temporadas quedándose a las puertas de dicha fase.

Modric recalcó que el partido fue "muy exigente" debido a la actitud del rival italiano. "El Atalanta es un equipo muy físico, que corre y presiona uno por uno todo el partido". Esa idea fue la que marcó los primeros 20 minutos de juego. Mucha velocidad, juego trabajo y complicaciones para los de Zidane. "Teníamos que estar al mismo nivel físicamente, pero también en el plan de juego y con el balón", indicó un Modric que se mostró "muy contento de estar en cuartos".

Gol

"Nos vino en un momento del partido muy importante. Hemos dicho al míster que tenemos que presionar y en una presión metemos un gol que nos dio confianza para el partido", reconoció el jugador merengue. Esa recuperación tras un fallo del portero permitió a los de Zidane abrir el marcador y cambiar por completo la dinámica de juego.

Su rendimiento

"Tengo 27", aseveró el croata entre risas. Y es que minutos antes Ramos había recordado que, pese a sus 33, el trabajo físico realizado le permitía sentirse mucho más joven. Modric, de la misma manera, destacó su buen estado de forma y sus intenciones de continuar en lo más alto pese a los 35 años que ha cumplido.

"Me siento muy bien, no hay que mirar los años. Es importante lo que el jugador hace en el campo, da igual los años o el pasaporte. Yo, con mi físico, con todo lo que he logrado aquí, todavía tengo hambre para seguir haciendo cosas bien y competir en el nivel más alto. Estoy trabajando día a día para conseguir todo esto", subrayó.

Objetivos

"Lo importante era pasar a cuartos. Tenemos que ir paso a paso, a ver dónde podemos llegar. Hemos demostrado esta noche que todavía hay mucho hambre en este equipo y que quiere seguir ganando. Yo espero que podamos llegar lejos, a ver dónde, pero este era un primer paso muy importante".

