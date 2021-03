Joao Félix, el futbolista de los 100 millones que no es suficiente para Simeone

Tres suplencias y una titularidad. Ese ha sido el bagaje de Joao Félix en el Atlético de Madrid desde la ida de los octavos de la Champions League contra el Chelsea. Mucho se ha hablado desde el pasado 23 de febrero, fecha en la que volvió a quedar señalado el ex de Benfica contra los blues. Desde entonces ha habido polémica, una comentada celebración y una rueda de prensa conjunta con Simeone ocurrida este martes.

La comparecencia de Joao Félix al lado del Cholo puede tener muchos significados. También la aprobación del técnico argentino a su jugador tras las palabras de este. El Atleti (o el propio Simeone) ha querido provocar un acercamiento público con su estrella antes que las cosas se vayan de madre, ya que la afición colchonera empieza a castigar al fichaje más caro de la historia del club.

Que Joao Félix costara hace dos veranos 127 millones de euros llevaba consigo un riesgo importante. Al portugués, que llegó con solo 19 años (y ahora tiene 21), se le ha exigido ser la referencia del equipo y adaptarse al siempre exigente, y peculiar, plan de Simeone. Porque con el Cholo no basta solo el talento y eso parece que le ha quedado bastante claro al 'Menino de Ouro'.

El 'Chico de Oro'. Ese sigue siendo Joao Félix, cuyo valor de mercado, según el portal especializado Transfermarkt, está en su máximo histórico: 100 millones de euros. Algo falla si el jugador más valioso de tu plantilla (por encima de los 90 'kilos' de Oblak) está lejos de ser el futbolista más importante del equipo. Por favoritismo de Simeone y por números, en la jerarquía atlética están antes otros como Luis Suárez y Marcos Llorente.

El caso de Llorente es el que más puede escocer a Joao. Llegó al Atlético el mismo verano que él y, de primeras, contaba menos para su entrenador que lo cuenta ahora también él. El exfutbolista del Real Madrid tuvo lo que el menino no tuvo: paciencia y quizás, de lo que tanto se habla ahora, voluntad.

Joao Félix y Simeone en rueda de prensa

Sorpresa para Simeone

A Joao le preguntaron este martes por la voluntad delante de Simeone: "Muchos jugadores con talento se quedaron sin ser top por no tener voluntad y yo no quiero que me pase eso". Al Cholo le gustó la respuesta y seguramente fue por esta por lo que soltó un "muy bien" para el chico por su comparecencia ante los medios.

¿Lección aprendida? A Simeone le está costando llevar a su terreno (el de la entrega, el de la lucha) a un jugador que rebosa talento, pero no carácter. El discurso parece que se le va quedando y ahora debe dar el mismo paso en el terreno de juego. En Stamford Bridge tendrá una inmejorable oportunidad.

Simeone cuenta con Joao Félix para la remontada y lo ha dejado claro en rueda de prensa. Será titular. Lo fue en la ida en Bucarest, pero no estuvo a la altura de las circunstancias y salió escaldado de la derrota atlética. Su entrenador le da otra oportunidad o un ultimátum, aunque este martes habló con tono conciliador, casi paternal, del jugador.

"Joao es un jugador importantísimo. Hizo un arranque espectacular. Necesitamos a ese jugador. Hay poco que agregar a la personalidad que demostró hablando. Tiene que seguir creciendo que para eso tiene 21 años y tiene la voluntad de hacerlo", dijo antes los medios el Cholo pocos minutos después de que hablara Joao. El discurso del luso le encandiló y firmaron las paces antes de un duelo en el que el Atleti se la juega.

Joao Félix ha dado el primer paso para entender el Atleti en la misma sintonía en la que lo hace Simeone. "El Atlético de Madrid es una forma de entender la vida", decía el lunes en un directo de Instagram. Un día después ha llegado su aplaudida rueda de prensa. En Londres tendrá que rematar la faena o sino que volverá al punto de partida. Joao ya sabe que el talento no es suficiente con Simeone, que hace falta voluntad. Y sin voluntad ya se quedaron otros en el camino colchonero.

