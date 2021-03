Joao Félix confirma su compromiso con el Atlético de Madrid y Simeone le premia

Oportunidad de oro para que Joao Félix por fin se asiente de una vez por todas en el Atlético de Madrid. El portugués será titular, tal y como ha desvelado Diego Pablo 'Cholo' Simeone en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Chelsea. Los ingleses recibirán a los colchoneros con la ventaja que les da el gol de Olivier Giroud en la ida, pero los rojiblancos aluden al espíritu de Anfield junto al compromiso del luso de que es "feliz" jugando con esta camiseta.

"Joao es un jugador importantísimo. Hizo un arranque espectacular. Necesitamos a ese jugador. Hay poco que agregar a la personalidad de mostró hablando. Tiene que seguir creciendo que para eso tiene 21 años y tiene la voluntad de hacerlo", explicó un Simeone al que solo le vale "ganar" este miércoles. Además, mostró su confianza en que Luis Suárez acabe con su mala racha goleadora como visitante en la máxima competición continental.

Tanto Joao como Simeone comparecieron en una rueda de prensa en la que ambos tenían que demostrar su confianza el uno en el otro. El Atlético necesita la mejor versión de los dos, dejar atrás las dudas mostradas en Liga y la rácana versión que sacaron en el partido de ida. Stanford Bridge será testigo del partido que puede marcar un punto de inflexión en la moral de los rojiblancos, que aspiran a todo esta temporada. Los dos coincidieron en la reflexión que explica que "sin voluntad, el talento no llega". No habrá mejor comprobación de ese compromiso que lo que suceda en la noche de este miércoles.

El luso incidió en la idea de que no es que tenga que llegar su momento, si no que "el momento tiene que ser siempre". "Yo soy feliz aquí, mi familia también. En todos lados hay fases buenas y no tan buenas", explicó cuando le preguntaron por su estado actual. El portugués contará con una oportunidad irrepetible este miércoles para reencontrarse con la afición rojiblanca liderando la remontada de los suyos ante el Chelsea.

La celebración

Joao Félix aclaró la polémica celebración de su gol en el partido ante el Villarreal, el pasado 28 de febrero, cuando hizo un gesto de mandar callar en dirección hacia el banquillo, asegurando que iba dirigido a su compañero brasileño Renan Lodi. Suplente aquel día, entró en el segundo tiempo y marcó el segundo gol de su equipo. Su celebración, dirigida al banquillo, fue interpretada en algunos sectores como una reclamación al técnico Diego Simeone.

"Vosotros siempre estáis picando. Yo ya lo dije, en el día del partido hice una publicación en Instagram que era para Lodi, pero a vosotros os gusta mucho hablar de cosas que no sabéis y por eso se genera polémica", respondió detallando que el motivo de mandar callar era que su compañero se había estado metiendo con él. "Fue antes del partido, me estaba picando, diciendo que no hacía gol a nadie, cuando lo hice, lo hice hacia él", añadió el delantero.

