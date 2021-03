Joao Félix: "El Atlético de Madrid es una forma de entender la vida"

Joao Félix atraviesa un momento complicado en su carrera. No acaba de entrar con regularidad en el once titular del Atlético de Madrid y muchos dudan sobre si es un jugador del estilo para un equipo del 'Cholo' Simeone. Pero mientras el foco se centra en su figura, el futbolista ha presumido de colores.

En un directo de Instagram, el internacional portugués ha presumido de escudo atlético: "Es una forma de vida, aquí se dice que el Atlético no es solo un equipo de fútbol, es una forma de entender de la vida". Y no solo eso, sino que también ha hablado de algunas anécdotas.

La más llamativa, una sobre uno de sus actuales de equipo, el belga Yannick Carrasco. Precisamente, uno de los jugadores más en forma en el actual Atlético de Madrid. "¿Es tan bueno Carrasco como para marcar un gol así con la izquierda? Meh... no tan bueno", ha bromeado el luso.

Joao Félix se lamenta tras una acción fallada Reuters

También ha sido preguntado por Cristiano Ronaldo, con el que comparte vestuario en la selección de Portugal. "Era el jugador que solía ver y el que más me gustaba", ha asegurado un Joao Félix que continúa trabajando para sacar su mejor versión, esa con la que enamoró a Europa cuando militaba en las filas del Benfica.

Simeone y Joao

Uno de los nombres que suena en cada rueda de prensa de Simeone es el del portugués. Muy llamativo fue cuando celebró un gol mandando callar. Estas fueron las palabras del 'Cholo': "Tendríamos que preguntar a él. Cuando le toque hablar le preguntáis. Hizo un gran partido, lo que necesitábamos de él. Me encanta que los jugadores se rebelen y busquen estar fuertes. Es muy importante para nosotros".

Después el técnico argentino quiso aclarar sus actos: "O me expreso mal, o me interpretan mal o hacen lo que quieren, hablo de la voluntad general, es lo más importante que tiene la vida, sin ello lo demás no existe. Nos costó, pero hicimos un gran partido, ellos tienen las ideas muy claras, defiende muy bien, a partir del minuto 35 trabajamos mejor el partido, el gol nos dio energías y en el segundo tiempo fue muy bueno tras un esfuerzo de tres días atrás. Me gustó todo en el segundo tiempo".

Joao Félix, mandando callar tras hacer el 0-2 para el Atlético de Madrid LaLiga

El propio Joao Félix ya se ha reivindicado públicamente, durante una entrevista concedida a Daily Mail y The Telegraph. "Siempre habla de mi precio, pero me olvidé de ese número y del precio que costé. A veces es difícil, pero trato de vivir con ello de la mejor manera", afirmó el jugador.

