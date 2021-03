Informe Hazard: juega un 25% de los minutos con el Real Madrid

El Real Madrid se juega media temporada este martes, en el partido ante el Atalanta de la vuelta de los octavos de final de la Champions League, y en el encuentro decisivo en la máxima competición continental no estará un Eden Hazard que ha vuelto caer lesionado, esta vez en el psoas derecho.

El futbolista no saltó al campo de Valdebebas en el entrenamiento de este lunes. Saltaron así las primeras alarmas, que más tarde se confirmaron con el parte médico del club de Concha Espina. Sí, Hazard sufre una nueva lesión y se perderá gran parte del tramo final de la presente campaña.

Después de pasar las pertinentes pruebas médicas, el Real Madrid emitió la nota oficial: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eden Hazard por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el psoas derecho. Pendiente de evolución".

Eden Hazard, durante un entrenamiento con el Real Madrid

Sobre él hablaron Benzema y Zidane en rueda de prensa. "Hazard no ha tenido mucha suerte desde que ha llegado. A mí me pone triste por él. Todos sabemos que es un jugador top que nos puede ayudar mucho en el campo. Él está triste porque quiere demostrar que es una estrella. Nosotros tenemos en la cabeza que queremos ayudar, pero cuando estás lesionado es difícil. Ojalá vuelva pronto porque le necesitamos", dijo el delantero francés.

"No está en condición para estar con nosotros. No puedo explicar mucho más. Espero como siempre que vaya a ser poco porque siempre quiero ser positivo, pero no puedo contar más. Algo está pasando. Es un jugador que se ha lesionado pocas veces. Es verdad que es nuevo, pero no puedo explicar más. Estamos con él, queremos que esté bien, le queremos ayudar. Espero que en breve vuelva a estar con nosotros", fueron las palabras de 'Zizou'.

Zidane en rueda de prensa previa al partido contra el Atalanta de Champions

El propio Zinedine Zidane quiso mandar un mensaje a esos aficionados que están inquietos con el estado de Eden Hazard y que ya piensan que no volverán al belga destacando con la camiseta merengue: "Le diría a la afición que esperen, que tienen que esperar porque sabemos el jugador que es. Todos queremos verle jugar, el club también, los jugadores, el entrenador. En este momento no se puede, vamos a tener paciencia y esperar".

Rendimiento a la baja

El ex del Chelsea abandonó Stamford Bridge en el verano de 2019. Se cumplía así un sueño para él, pero el sueño no ha ido por el camino que el siempre esperó. Su primera temporada él mismo la definió como "mala", como un fracaso después de haber estado más tiempo lesionado que jugando. Un guion que se ha mantenido en su segundo curso como madridista.

Un 25,4 por ciento de los minutos disputados en estas algo menos de dos temporadas en el Real Madrid es un bagaje muy pobre para un futbolista que aterrizó en el cartel de galáctico en el Santiago Bernabéu. 320 días ha estado en la enfermería merengue Eden Hazard, perdiéndose, hasta la fecha, 54 encuentros. Este dato es aún más llamativo cuando se comprueba que con el Chelsea tan solo se perdió 20 partidos en las siete temporadas que permaneció en el club de Londres.

Eden Hazard, durante el Real Madrid - Levante Reuters

Más lesiones que goles. Con esto se dice todo. En la 2020/2021, ha marcado tres tantos. No es que el Real Madrid fichase un goleador, no ha destacado nunca por ser un jugador que asegure más de 30 goles por campaña, pero sí ha un futbolista capaz de marcar las diferencias y, de momento, habrá que esperar todavía más para verle en este papel. Una nueva lesión frena a Hazard y todo ello prácticamente a las 'puertas' de la Eurocopa.

