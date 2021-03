Zidane: "Contra el Atalanta es una final y tenemos que hacer un gran partido para pasar"

El Real Madrid tiene este martes un duro compromiso de Champions ante el Atalanta. El conjunto de Zinedine Zidane afronta el encuentro de vuelta de los octavos de final con el firme compromiso de hacer bueno el resultado obtenido en la ida en Bérgamo. Los blancos se impusieron por 0-1 con un gran gol de Ferland Mendy.

El conjunto blanco afrontará este martes el encuentro de vuelta con el claro objetivo de estar en los cuartos de final de la Champions y convertirse en uno de los ocho mejores equipos de Europa. Para ello, deberán ofrecer su mejor versión y arreglar los problemas de cara a gol que se han podido ver en los últimos partidos.

El técnico galo comparece en rueda de prensa para analizar la actualidad de la plantilla madridista donde el gran nombre es el de Eden Hazard, ausente en el último entrenamiento y que es seria duda para el duelo contra el conjunto bergamasco. A pesar de haber disputado unos minutos frente al Elche, el belga parece haber recaído de sus problemas musculares. Junto a Zidane comparece también en rueda de prensa Karim Benzema, hombre gol del equipo y figura importante del vestuario blanco.

Zidane en rueda de prensa previa al partido contra el Atalanta de Champions

Lesión de Hazard

"No está en condición para estar con nostros. No puedo explicar mucho más. Espero como siempre que vaya a ser poco porque siempre quiero ser positivo, pero no puedo contar más".

Bloqueo de Hazard

"Algo está pasando. Es un jugador que se ha lesionado pocas veces. Es verdad que es nuevo, pero no puedo explicar más. Estamos con él, queremos que esté bien, le queremos ayudar. Espero que en breve vuelva a estar con nostros".

Eden Hazard y Casemiro, durante un entrenamiento del Real Madrid

Preocupación de la afición

"Le diría a la afición que esperen, que tienen que esperar porque sabemos el jugador que es. Todos queremos verle jugar, el club también, los jugadores, el entrenador. En este momento no se puede, vamos a tener paciencia y esperar".

Vuelta de Rodrygo

"Es un jugador que se ha adaptado a nuestra liga. Está mejorando mucho, es un jugador de presente y futuro. Es bueno técnicamente y sabemos lo que puede hacer en el campo. Estamos muy contentos con él y hay que dejarle con su evolución".

Zidane y Hazard

"Son ya cuatro preguntas de Hazard, no voy a decir más, lo siento. Queremos ayudarle, pero no sé si va a ser conmigo o con quien porque tiene un contrato largo. Lo que quiero con todas mis fuerzas y todos los que estamos aquí es verle como jugador, y eso va a llegar tarde o temprano".

Partido contra Atalanta

"El partido es una final. Es el partido que tenemos y es nuestro único pensamiento. Los jugadores están ahí, es una final y tenemos que hacer un gran partido para pasar la eliminatoria. Es un rival muy fuerte, con muchas virtudes. Tenemos que hacer un gran partido para pasar".

Ausencia de Casemiro

"Mañana veréis cómo vamos a jugar. Casemiro no va a estar, pero van a jugar otros que lo van a hacer bien, no me preocupa. Siempre hay bajas por lesiones o sanciones. Sabemos que hay otros jugadores y los administramos para hacer un buen partido".

Casemiro se adelanta a Guido Carrillo y corta el balón REUTERS

Oportunidad de Asensio

"Es un jugador bueno, lo sabemos, entrena bien, está concentrado, es importante y con mucha calidad. Todos opinan aquí de él. Nosotros estamos con Marco y le apoyamos para que aporte. Le pedimos que meta más goles, claro, pero eso va a llegar con el tiempo".

Problemas con las lesiones

"No creo que haya un problema. Tenemos gente muy competente en el servicio médico, que están cerca de los jugadores. Estamos buscando lo que está pasando con los jugadores que se lesionan. Hemos hablado de la pretemporada, de la acumulación de partidos, de situaciones mentales, pero los jugadores están bien tratados por gente muy buena. Vamos a intentar recuperar a los que faltan. Ahora hay menos lesiones. Espero que recuperemos a todos".

Críticas a Zidane

"Tengo mucha suerte de estar aquí. No me quejo, pero eso no significa nada. Soy como soy, no voy a ser otra persona porque eso no funciona. Mañana tampoco voy a ponerme a gritar o hacer cosas que no van conmigo. Tengo la suerte de poder estar aquí".

El momento de Valverde

"Ya está mejor, es lo importante. Está recuperado de la lesión. Él quiere estar con el equipo. Tiene mucho para aportar al equipo. Mañana va a estar preparado como todos y volvermos a ver cómo lo hacemos".

Defensa de tres

"Nosotros podemos jugar así, ya lo hemos hecho en varios partidos. Es parte de nuestro juego. Podemos hacerlo así o con cuatro. Vamos a ver mañana cómo lo vamos a hacer, pero ni fue la primera ni será la última que lo hagamos".

