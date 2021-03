Benzema: "Mi puerta está abierta si el presidente me quiere renovar"

Karim Benzema ha aparecido en rueda de prensa junto a Zinedine Zidane para analizar el partido de Champions que el Real Madrid disputa este martes frente al Atalanta en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Los blancos llegan con un resultado favorable de la idea tras vencer por 0-1 con un gran gol de Ferland Mendy.

El ariete francés, que ha regresado de una lesión muscular hace escasos partidos, ya es uno de los futbolistas más en forma del conjunto blanco y gracias a sus goles, el Real Madrid ha salvado cuatro puntos en los últimos dos encuentros que han servido para reducir drásticamente su distancia con el Atlético de Madrid.

Ahora, el delantero galo quiere ser también protagonista en la Champions, un torneo en el que ha marcado ya cuatro goles. Benzema no pudo disputar el encuentro de idea en Bérgamo por esa lesión y por ello tiene una especial motivación para el choque de vuelta donde intentará volver a ser decisivo para el equipo blanco con sus goles, sus asistencias y su exquisito nivel de juego.

Benzema en rueda de prensa antes del partido de Champions contra el Atalanta

Experiencia en Champions

"Creo que mañana hay que salir con mucha ambición. Con ganas de ganar un partido muy importante y muy difícil. El Atalanta es muy bueno. Tenemos ventaja de la ida, pero eso no sirve. Ellos van a venir a intentar ganarnos y nosotros estamos listos".

Fichaje de Haaland

"Yo no te voy a hablar de un jugador que no está en el club. Lo que dijo Sergio Ramos lo piensa él. Yo llevo mucho aquí y aquí siempre se habla de gente que puede venir a meter goles. Haaland mete muchos goles en su equipo y tiene que trabajar allí. Si algún día tiene la oportunidad de venir y el club lo quiere, ya lo hará".

Erling Haaland, durante un partido con el Borussia Dortmund REUTERS

Problemas con Hazard

"Hazard no ha tenido mucha suerte desde que ha llegado. A mí me pone triste por él. Todos sabemos que es un jugador top que nos puede ayudar mucho en el campo. Él está triste porque quiere demostrar que es una estrella. Nosotros tenemos en la cabeza que queremos ayudar, pero cuando estás lesionado es difícil. Ojalá vuelva pronto porque le necesitamos".

Retorno de Cristiano

"Con Cristiano he hecho muchos goles aquí, muchas acciones buenas, asistencias. Pero fue hace años ya. Cristiano ya juega en otro equipo. Yo no soy el presidente ni el entrenador y Cristiano no sé si está bien en la Juventus. Al final, jugar otra vez con él está bien porque se ha comportado bien conmigo, siempre va a meter goles, pero de verle en Madrid de nuevo no te puedo decir nada".

Soledad en el gol

"Presión siempre hay en el Real Madrid. Desde que llegas lo sabes. Al final tenemos ocasiones para meter más goles. En los entrenamientos lo trabajamos todos los días para luego meter más goles. Todos los que jugamos adelante tenemos que meter más goles, pero cada año los adversarios son más fuertes y es difícil encontrar los huecos. Trabajamos todos los días y ojalá metamos más. Yo siempre tengo presión en eso y en ayudar a mi equipo con goles o asistencias".

Karim Benzema y Vinicius Junior, durante el calentamiento de un partido en Valdebebas EFE

Renovación de Benzema

"Yo vivo día a día en el Madrid. Disfruto cada partido y cada entrenamiento. Mi puerta está abierta si el presidente me quiere renovar. Tengo la suerte de jugar en el mejor club del mundo. Me cuido mucho para estar siempre al nivel de este equipo. Yo estoy aquí y espero".

El mejor Benzema

"No sé si es mi mejor momento, pero yo cada vez busco más. Cada vez me cuido más y entreno más. Yo tengo 33 años, pero ahora los jugadores juegan cada vez más tiempos al más alto nivel. Yo por ejemplo me entreno muy fuerte toda la semana para estar preparado. Voy a continuar así porque me encanta el fútbol en su máximo nivel y disfruto en el equipo".

Posición en el campo

"Ahora tengo físico para jugar un poco más libre. A veces me quedo arriba para esperar centros, otras veces bajo al medio para ayudar a mis compañeros. Depende de movimientos y de muchas cosas. Yo miro al adversario, miro la defensa, si se queda pues bajo a buscar el balón, si salen intento buscar espacios para otros compañeros. Pero ahora tengo un físico que me permite jugar donde esté el balón. En unos años, no sé dónde podré jugar, pero ahora lo hago donde quiero".

Karim Benzema celebra el gol de la victoria del Real Madrid al Elche REUTERS

Nivel en España

"Favoritos no sé si hay, pero en el fútbol, grandes equipos pierden contra pequeños. El fútbol ha cambiado mucho. Equipos pequeños, si creen, llegan lejos. Nosotros estamos bien y queremos llegar lejos. No creo que el fútbol español inferior sea inferior al resto. No hay favoritos, todos estamos igual. El equipo que más crea es el que mejor va a ir".

Partido muy complicado

"Sabemos que el Atalanta jugar bien, que tienen disciplina. Nosotros vamos a jugar con nuestra idea, intentando tocar, moviendo el balón rápido. Mañana es un partido difícil, queremos demostrar que podemos ganar e ir más arriba".

Molestias por los comentarios

"A mí no me molesta porque el fútbol no son solo goles. El jugador siempre tiene que más que goles, tiene que dar asistencias, movimientos, ayudas. Lo importante es entrenar y llegar fresco para meter esos goles. Yo sé que cuando entro al campo es para ayudar a la victoria".

Goles tardíos

"No me preocupa que lleguen tarde. El fútbol ha cambiado mucho y ahora los equipos se meten atrás y no puedes hacer contras. Nosotros intentamos meter siempre goles y ganar, pero no siempre se puede. Contra el Elche, todos se meten atrás y tienes que mover el balón para romper el bloqueo. Al final es una pequeña remontada y tres puntos. Queremos meter más, pero lo importante es ganar".

