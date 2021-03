Saltan las alarmas con Hazard: no se entrena en la previa del partido ante el Atalanta

Saltan las alarmas en el Real Madrid. Eden Hazard no ha saltado al césped de la ciudad deportiva de Valdebebas para ejercitarse con el resto de sus compañeros en la sesión previa al choque de Champions contra el Atalanta. Se ha podido ver a todos los jugadores del conjunto madridista sobre el césped, pero no así a la estrella belga.

Eden Hazard regresó de una lesión muscular en el partido contra el Elche disputando unos minutos al final del choque. Se esperaba que pudiera ser una pieza importante en el duelo contra el conjunto de Gian Piero Gasperini e incluso se ha llegado a rumorear con su titularidad. Sin embargo, en estos momentos vuelve a ser duda.

Malas noticias para el Real Madrid y es que el estado del jugador belga vuelve a preocupar y mucho en el seno del cuerpo médico. Hazard no ha saltado al césped de entrenamiento con el resto de sus compañeros y no parecen llegar buenas noticias desde Valdebebas, ya que esta ausencia podría ser algo más que precaución.

Eden Hazard y Casemiro, durante un entrenamiento del Real Madrid

Tras los minutos disputados con el equipo blanco ante el Elche, Hazard parece haber vuelto sentir algunas molestias que no le han permitido ejercitarse con el resto de sus compañeros. De esta forma, en estos momentos es seria duda para el trascendental duelo contra el equipo italiano en el que el Real Madrid se juega su pase a cuartos de la Champions.

Los blancos traen una renta de un gol de Bérgamo, eso sí, marcado en campo rival, que siempre otorga un valor doble a los goles. Aún así, es una diferencia pequeña, por lo que el partido será de máxima intensidad y de máxima tensión. El conjunto madridista se mide al Atalanta este martes a las 21:00 horas en el Estadio Alfredo Di Stéfano con la ambición de poder avanzar de ronda.

Ese tanto marcado por Mendy en la recta final del encuentro de ida es la mejor noticia para un Real Madrid que podría volver a perder Hazard por lesión. A pesar de que todavía no se conoce el motivo de su ausencia y de que no se conoce si existe una lesión realmente, las sensaciones que desprende el caso no hace presagiar algo muy positivo.

Se esperaba que Hazard fuera un hombre muy importante en este vital encuentro, ya que había conseguido recuperarse a tiempo de su lesión muscular. Tras disputar unos minutos contra el Elche, saltó al césped en el minuto 75 en sustitución de Vinicius, se esperaba que su participación contra le cuadro bergamasco fuera aún mayor.

Zinedine Zidane, en la banda del Alfredo Di Stéfano Reuters

Bajas del Madrid

Sin embargo, ahora todo apunta a que será baja contra el equipo italiano y que se unirá a la importante lista de ausencias que ya maneja Zidane con nombres como Carvajal o Mariano. Además, el técnico galo tampoco podrá contar con Casemiro por sanción, ya que vio una tarjeta amarilla en el encuentro de ida que acarreaba sanción y que le hacía perderse el trascendental choque de vuelta en la ciudad deportiva del Real Madrid.

Hazard podría unirse a este importante parte de bajas para uno de los partidos más importantes de la temporada y es que la eliminatoria contra el Atalanta está marcada en rojo en el calendario madridista. Estar entre los ocho mejores de Europa daría alas al equipo para pelear por la Champions, pero también para luchar por el sueño de La Liga.

