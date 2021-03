Hazard, la principal ausencia en la convocatoria del Real Madrid para la Champions

El Real Madrid tendrá a 19 jugadores disponibles en su convocatoria para el partido frente al Atalanta. La gran baja la marca Eden Hazard, cuya nueva lesión se ha conocido este lunes, justo después de regresar de otro problema muscular. Además, tampoco está un Casemiro que cumple ciclo de tarjetas. Sin el belga, ni el centrocampista, ni Carvajal, ni Odriozola, ni Mariano, Marcelo es la principal novedad. El brasileño se quedó fuera de la lista el fin de semana y regresa para el trascendental encuentro para el que también está convocado Hugo Duro.

Nuevo percance en forma de lesión para el jugador que llegó en 2019 al Real Madrid. Saltaban las alarmas esta mañana cuando Hazard no había saltado al césped de la ciudad deportiva de Valdebebas para ejercitarse con el resto de sus compañeros. Esta mala fortuna se confirmaba cuando pasaba las pruebas médicas pertinentes. Nueva rotura en el psoas derecho que le tendrá varias semanas fuera de los terrenos de juego.

Esta temporada solo acumula catorce partidos con un acumulado de 646 minutos. Hazard estuvo varias semanas de baja hasta reincorporarse al trabajo con el grupo y tras encontrarse en perfecto estado, entró en la convocatoria para el partido contra el Elche. Tan solo disputó los últimos 20 minutos después de sustituir a Vinicius en el minuto 75, cuando el Real Madrid buscaba los tres puntos a la desesperada. Ese tiempo ha sido suficiente para volver a caer lesionado.

Zidane ha querido arroparle en rueda de prensa, aunque también se ha mostrado muy molesto en rueda de prensa porque no encuentra explicación a lo que sucede con él. "Hazard no ha tenido mucha suerte desde que ha llegado. A mí me pone triste por él. Todos sabemos que es un jugador top que nos puede ayudar mucho en el campo. Él está triste porque quiere demostrar que es una estrella. Nosotros tenemos en la cabeza que queremos ayudar, pero cuando estás lesionado es difícil. Ojalá vuelva pronto porque le necesitamos".

Más bajas

Hazard se ha unido a un importante parte de bajas en uno de los tramos más trascendentales de la temporada y es que la eliminatoria contra el Atalanta está marcada en rojo en el calendario madridista. Carvajal aún tiene para largo, Odriozola y Mariano están convinando trabajo sobre el césped y en el gimnasio en solitario y lo de Casemiro fue inevitable ante la acumulación de tarjetas amarillas.

Zidane tendrá que elegir entre un grupo muy limitado para esta vuelta ante el Atalanta. Ya son 45 las lesiones que lleva acumuladas esta temporada y al Real Madrid no le queda otra que acostumbrarse a vivir en el alambre con los problemas físicos. Las opciones pasan por la defensa de tres que probó ante el Elche este pasado fin de semana y que también ha empleado en otras ocasiones o el tradicional 4-3-3, siendo Kroos el hombre más retrasado del equipo.

Convocatoria

Porteros: Courtois, Lunin y Altube.

Defensas: E. Militão, Sergio Ramos, R. Varane, Nacho, Marcelo y F. Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modrić, Valverde e Isco.

Delanteros: Benzema, Asensio, Lucas V., Vini Jr., Rodrygo y Hugo Duro.

