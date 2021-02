¿Mbappé o Haaland?: Álvaro Benito se 'moja' sobre quién ficharía para el Real Madrid

El debate entre Kylian Mbappé y Erling Haaland, a quién debería fichar el Real Madrid, ha copado muchos titulares y tertulias a lo largo de la semana. Las opiniones se dividen entre uno y otro, autores de dos exhibiciones seguidas esta misma semana contra, precisamente, dos equipos españoles, Barcelona y Sevilla, respectivamente. Álvaro Benito, en El Larguero de Cadena SER, dio su punto de vista y se mojó.

¿A quién preferirá Álvaro Benito? Lo que tiene claro es que no ve a ningún futbolista actual, incluidos a ellos dos, capaces de llegar a los niveles de Cristiano Ronaldo y Leo Messi y protagonizar una rivalidad con la suya.

Mbappé o Haaland

"Yo ficharía a Haaland, sinceramente. Me gusta más. Creo que es más goleador.

️ Álvaro Benito responde a la pregunta que se cuestiona todo el madridismo: ¿Haaland o Mbappé?



¿Estás de acuerdo con su razonamiento?

Haaland, ¿nuevo Cristiano?

"No, no. No veamos reencarnaciones, que no existen. Igual que tampoco lo veía en Bale y lo dije en su momento. Haaland tampoco. Va a ser un supergoleador, lo es ya. Cuanto más le alimentes en un equipo que genere muchas ocasiones de gol, más se puede hinchar. Te atropella como goleador".

Dudas con Mbappé

"Mbappé es otro futbolista. Tiene otro tipo de juego, que quizás es menos goleador puro aun pudiendo hacer goles. Pero estas temporadas no ha hecho tantos goles. Tengo más mis dudas. No tengo claro que pueda dominar".

El nivel de ambos

"No veo a nadie tan claro que pueda dominar. Lo vería en Neymar, pero al nivel de los otros dos ninguno, por supuesto".

Nadie como Cristiano y Messi

"Yo no lo veo. No veo a ninguno de estos metiendo 40 goles durante ocho-nueve temporadas seguidas".

