El bestial coche de Xiaomi que vence a superdeportivos, no sólo para circuitos: se podrá comprar y usar en la calle

Xiaomi está recorriendo un camino que ninguna otra compañía tecnológica ha recorrido hasta ahora: no sólo ha creado su propio coche eléctrico, el Xiaomi SU7, sino que está preparada para enfrentarse a las mayores referencias del sector sin ningún tipo de miedo. Como explicó su CEO, Lei Jun, no están seguros de poder vencer, pero eso no significa que no lo vayan a intentar.

En el pasado evento en el que se presentaron los plegables de Xiaomi, la compañía presentó su nuevo proyecto: el Xiaomi SU7 Ultra, una versión de carreras del coche original. Decimos “versión de carreras”, y no “versión deportiva”, porque el Xiaomi SU7 Ultra ha nacido con un objetivo: romper el récord del circuito del Nürburgring en Alemania y convertirse en el sedán de cuatro puertas más rápido del mundo, sin importar si es eléctrico o de combustión. Para ello, tendrá que rebajar el tiempo del Porsche Taycan Turbo GT, la referencia hasta ahora.

Por eso, en un principio parecía que el Xiaomi SU7 Ultra iba a ser un prototipo especial creado sólo con este cometido, pero resulta que eso no es así. Apenas unos días después de la presentación, Lei Jun ha dado la sorpresa anunciando una versión de producción del Xiaomi SU7 Ultra, que podrá ser comprada por el público general, con un precio “un poco mayor, pero aún alcanzable”, según palabras de Lei Jun.

La versión de producción del Xiaomi SU7 Ultra usará la misma configuración de tres motores, dos V8s y un V6s, para una potencia combinada de 1.548 caballos. En el prototipo, eso le permite acelerar de 0 a 100 km/h en sólo 1,97 segundos y de 0 a 200 km/h en 5,96 segundos, con una velocidad máxima superior a los 350 km/h. Igualmente, también usará las mismas baterías, basadas en la tecnología Qilin 2.0 de CATL, que en el prototipo ofrecen una potencia máxima de salida de 1330 kW, y compatibilidad con carga de 89V para un tiempo de carga completa de menos de 12 minutos.

Según ha adelantado Lei Jun, el principal cambio que recibirá la versión de producción del Xiaomi SU7 estará en la carrocería, que por motivos de coste no será fabricada completamente en fibra de carbono como en el prototipo para reducir el peso. Sin embargo, ciertas partes, como el alerón trasero y el ‘splitter’ delantero seguramente estarán fabricados en ese material como ya lo están en muchos coches deportivos actuales.

Xiaomi SU7 Ultra Xiaomi

Además, usar los mismos componentes no significa necesariamente que la versión de producción vaya a ser igual de potente; no sería extraño que esas cifras fuesen un poco peores para facilitar el uso cotidiano del coche y mejorar la durabilidad, por ejemplo, de las baterías. Lei Jun ha adelantado que los compradores del Xiaomi SU7 Ultra podrán elegir entre dos configuraciones: una normal y otra para el circuito; pero no ha aclarado cuáles serán las diferencias entre ambas, ni cuáles serán sus precios.

Aún falta para conocer todos los detalles, ya que la versión de producción del Xiaomi SU7 Ultra no llegaría al mercado como mínimo hasta que el prototipo termine su intento del récord del Nürburgring, por lo menos hasta la primera mitad del 2025.