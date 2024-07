El coche eléctrico más bestia de Xiaomi, a por el récord de Nürburgring: presentado el nuevo Xiaomi SU7 Ultra

A principios de año, Xiaomi sorprendió a propios y a extraños con la presentación del Xiaomi SU7, su primer coche eléctrico. Y lo hizo porque, lejos de entrar en el sector de puntillas, la compañía decidió entrar por la puerta grande, desafiando desde el principio a los mejores del sector: Tesla y Porsche.

No es que el CEO de Xiaomi, Lei Jun, no tuviese vergüenza; es que este era un proyecto personal, inspirado por sus ídolos de Apple, y se aseguró de que podía presumir de él. Y vaya si está presumiendo. En el evento del discurso anual del CEO, celebrado hoy, los verdaderos protagonistas no han sido únicamente los nuevos plegables de Xiaomi.

El repaso de los logros del SU7 ha ocupado buena parte de la presentación inicial, con Lei Jun apareciendo como un piloto de carreras montado en la versión más potente, hasta ahora, el Xiaomi SU7 Max. También hubo tiempo para presumir de la nueva fábrica de coches de Xiaomi, capaz de producir un vehículo cada 76 segundos gracias a la técnica de ‘giga-casting’ que la que Tesla fue pionera. También se mostró la zona de pruebas, incluyendo aceleración y paso por diferentes tipos de baches, así como condiciones meteorológicas extremas como conducción bajo cero.

Decimos que el SU7 Max es el modelo más potente ‘hasta ahora’, porque hoy se ha presentado el Xiaomi SU7 Ultra. Siguiendo la nomenclatura de los móviles, estamos ante el coche eléctrico más completo y avanzado, pero no está diseñado para el usuario común; de hecho, no es un producto comercial, sino un proyecto creado para demostrar de lo que Xiaomi está hecha.

El objetivo de Xiaomi está en romper el récord del Nürburgring Nordschleife, el clásico trazado que lleva casi un siglo siendo usado por aficionados al motor; Xiaomi quiere tener el coche eléctrico de cuatro puertas más rápido en este circuito legendario. La elección de un modelo de cuatro puertas es para asegurarse de que está basado en un coche que puede ser usado a diario por entusiastas y no se trata de un simple prototipo creado a propósito para el circuito. De esta manera, Xiaomi ha puesto el punto de mira en modelos de Porsche y Tesla.

Xiaomi SU7 Ultra Xiaomi El Androide Libre

Aunque ya se han filtrado fotos de las pruebas del SU7 Ultra durante las pruebas iniciales en Nürburgring, el objetivo está en iniciar el desafío el próximo mes de octubre e intentar romper el récord en el 2025. Para conseguirlo, el Xiaomi SU7 ha recibido una gran cantidad de modificaciones, incluyendo un llamativo alerón trasero que aporta 735 kg de apoyo aerodinámico; la aerodinámica tiene el protagonismo, con un ‘splitter’ delantero gigantesco, y un disipador trasero que ocupa buena parte de la parte trasera del coche.

También es el SU7 más potente hasta ahora, con dos nuevos motor V8s con una potencia de 578 caballos cada uno acompañado de un motor V6 como el del SU7 convencional; como resultado, tiene una potencia total de 1.548 caballos. En otras palabras, este coche de Xiaomi es más potente que los superdeportivos más extremos del mercado.

Xiaomi SU7 Ultra Xiaomi El Androide Libre

La batería es de 1.339 kW, y aunque no se ha publicado una estimación de la autonomía, es muy probable que haya sido diseñada específicamente para el trazado de algo más de 20 kilómetros del Nordschleife. Nuevos frenos AP Racing, usados en coches de carreras, se encargan de parar el coche al final de las rectas, frenando desde 100 km/h a 0 en sólo 25 metros. La frenada completa supone sufrir 2,36 Gs de desaceleración, algo que sólo los pilotos preparados físicamente serán capaces de soportar.

La aceleración de 0 a 100 km/h del Xiaomi SU7 Ultra dura sólo 1,97 segundos, pero esa no es la única cifra sorprendente. La aceleración de 0 a 200 km/h se consigue en 5,96 segundos, y la aceleración de 0 a 300 km/h, en sólo 15,07 segundos; la velocidad punta es superior a los 350 km/h. Lei Jun presumió que estas cifras ponen al SU7 Ultra como el coche de cuatro puertas más rápido del mundo. Las modificaciones al SU7 no se han realizado sólo para aerodinámica, también para reducir el peso, que se ha quedado en sólo 1.900 kg, unos 500 kg menos respecto al modelo básico.

Xiaomi SU7 Ultra Xiaomi El Androide Libre

Lei Jun afirma que “la gente debe tener sueños”, y que está bien que Xiaomi no sea tan bueno como sus competidores, siempre y cuando siga desafiándose a si misma. El proyecto de desafío del Nürburgring forma parte de esa filosofía, y Lei Jun advierte que Xiaomi podría fallar y no conseguir el récord, pero en una emotiva arenga al público, ha pedido el apoyo de los aficionados.

Por supuesto, el Xiaomi SU7 Ultra no estará disponible para el público general, pero es un proyecto que pondrá la marca en boca de muchos aficionados y cuyos avances se notarán en futuros modelos de la compañía.