Google cierra otra de sus apps más conocidas y usadas: esta es la alternativa que da para que no pierdas nada

Este año ha cesado los servicios de otra app, aunque no tan conocida como la que pretender ahora borrar del mapa, y ahora ya tiene listo todo para que Stack, una app para escanear recibos, pase a mejor vida dentro de bien poco. Y comparada a Keen es una aplicación que ha ofrecido un gran servicio, así que el usuario que siga teniéndola instalada se llevará una sorpresa cuando se cierre.

Servicios como el que ya tiene planteado cerrar Google también han dejado de existir en los últimos meses. El más llamativo ha sido el cierre de su VPN vinculado a una de las ventajas de sus distintas suscripciones a Google One. El mero hecho de que se cierren estas soluciones sorprende mucho, pero es algo ya muy arraigado a la cultura empresarial del gigante tecnológico en la que si un servicio o plataforma no avanza, la elimina.

Stack: PDF Scanner by Google Area 10 es la app lanzada en 2021 que ahora desaparecerá a finales de este año. De hecho, la idea es que ya no reciba ningún tipo de soporte desde el 23 de septiembre. Y realmente no desaparece tal cual su funcionalidad, ya que Stack pasará a integrarse en la app de Google Drive.

Stack 9to5Google El Androide Libre

Justamente a finales del año pasado actualizó Google Drive en Android e iOS con la misma funcionalidad de Stack al integrar un botón flotante denominado como "Scan". La experiencia la resumió en un visor personalizado con unos controles más simples, pero igual de funcional para que el usuario no se pase a una app de terceros.

Cuenta con un modo de captura automática que dispara la captura en el momento que todo está alineado, y en el previo se pueden usar las herramientas de filtrado para cortar y rotar si hiciese falta. Otra de sus funciones es la posibilidad de añadir más páginas al archivo PDF, y el 'machine learnig' o aprendizaje máquina está presente para incluir la localización de la tienda del recibo en el nombre del documento.

Cómo pasar los recibos a Google Drive

El gigante tecnológico no quiere que los usuarios pierdan los recibos escaneados ya con Stack y la solución que ya está en la app para así mantenerlos en Google Drive:

En Stack hay que irse a Cuenta y luego a Ajustes .

. Debe de aparecer una opción llamada "Exportar todos los documentos a Drive" .

. Al pulsarla se moverán todos a la carpeta 'Stack' en la raíz de Google Drive de la cuenta de usuario.

Google también da la opción de exportar los documentos de forma individual desde la ventana de compartir.

Lo que sí que se va a echar en falta de Stack en Drive, según 9to5Google, son todas las funciones para organizar los documentos escaneados, desde una pantalla de inicio dedicada a la posibilidad de clasificarlos con categorías o que extrajera información bien útil de los recibos como el precio total.