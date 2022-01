Take Two adquiere el gigante de los juegos para móviles Zynga por 12.700 millones de dólares

El hecho de que un editor como Take Two, que tiene en propiedad a increíbles sagas de juego en PC y consolas, adquiera Zynga (que entre otros tiene a Farmville 3) por cinco veces más de lo que Microsoft pagó por Minecraft es bien notorio, y muestra la importancia que cada vez tienen más los juegos para móviles.

Adquiriendo una de las grandes en Android

El interés detrás de Zynga está más que claro al tener en propiedad a esos Farmville u otros juegos como Words with Friends que han sido todo un éxito en la Google Play Store. No solamente por el número de descargas, sino por los micropagos que obtienen.

El coste total de la compra de Zynga, vía Android Police, por parte de Take Two asciende a los 12.700 millones de dólares. Si entendemos que Zynga actualmente está teniendo unos beneficios en el último trimestre de 616 millones, no tardarán mucho los propietarios de juegos como GTA Online en recuperar ese desembolso de dinero.

De Take Two lo podemos decir todo cuando sabemos que tiene en su poder a juegos como los Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, NBA 2K, BioShock, Borderlands, Civilization y Mafia. Por lo que a bien seguro saben lo que hacen con este movimiento para quedarse con uno de los editores que a base de numerosos lanzamientos ha sido capaz de generar tanta riqueza.

Y es que Zynga tiene 3.000 trabajadores en su cuenta, así que es facil hacerse una idea de la magnitud que en si significa esta compañía que ha estado publicando juegos para móviles como para PC.

Para Android significa dar mayor valor a los juegos a través de un móvil que desde estas líneas siempre intentamos traeros los mejores como son Pokemon Unite, PUBG: New State o El señor de los anillos: que comience la batalla.

