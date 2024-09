Los vídeos que genera esta IA se han vuelto virales: transforma lo que grabas con tu móvil en escenas de Hollywood

Cuando Adobe en este mismo mes ha mostrado lo que será su tecnología para la generación de vídeos con inteligencia artificial generativa, ahora Runaway acaba de lanzar uno de sus nuevos modelos de IA que está generando que algunos de sus cortos se vuelvan virales, sobre todo por su gran capacidad para convertir cualquier escena normal en una apasionante casi cinematográfica.

Si ya hay bastante competencia en la generación de imágenes con inteligencia artificial generativa, en el segmento del vídeo está comenzando una batalla bien especial, no solamente por los distintos actores que están entrando en escena con sus herramientas IA, sino porque se van a enfrentar a una gran industria dedicada al entretenimiento en todas sus formas, ya sea en el cine, el vídeo o las mismas plataformas de streaming.

Una de las apuestas más sorprendentes es la que ofrece ahora mismo Runaway, que ya está disponible como plataforma desde hace poco, pero que ahora con su modelo Gen-3 AI Video a Video permite tomar una captura de vídeo cualquiera con el móvil para transformarla en una escena de cualquier película de acción.

Es lo que están haciendo varios usuarios en la red social TikTok que muestran como grabarse simplemente con su móvil, como si lo hiciera un actor de Hollywood con el fondo de un croma, resulta en una toma que se podría pasar al realizador para inyectarla en un corto o una película.

Runway desde su web permite subir un vídeo para transformarlo totalmente a través de unos prompts y así proyectar cualquier idea, ya sea convertir a una persona en un soldado profesional o convertir el fondo en una escena caótica de una serie como The Last of Us.

Vídeo a vídeo con el modelo de inferior capacidad de Runaway El Androide Libre

Lo único que para poder usar el nuevo modelo de vídeo a vídeo con Gen-3 Alpha se necesita una suscripción de pago de 12 dólares al mes por editor. La plataforma dispone de un modelo de inferiores capacidades, pero que muestra perfectamente la experiencia de transformar un pequeño vídeo en una totalmente transformada.

Gen-3 Alpha también permite crear vídeos desde imágenes y así adentrarse en un mercado que cada vez se complica más por la gran oferta disponible, pero también para enfrentarse ante las barreras que ya se están poniendo como la nueva ley en California de hace varios días que protege a los actores contra el uso inautorizado de la IA.

Lo mejor de Runaway es que permite transformar cualquier vídeo doméstico en un pequeño corto inaudito a través de su web; aunque ahora ni su modelo base gratuito para vídeo a vídeo se puede utilizar, ya que su demanda actual está siendo tan alta que han tenido que desactivarla temporalmente.