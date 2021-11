Farmville 3: Animales ya está disponible en Android: gestiona tu granja desde ya

Hemos de irnos a este mes de septiembre para conocer la última noticia de Stardew Valley, uno de los mejores juegos de gestión de una granja para dar paso al nuevo Farmville 3: Animales.

Aunque hemos mencionado a Stardew Valley, Farmville 3: Animales está más cerca de Hay Day de Supercell, otro de los juegos más disfrutados por miles de jugadores en todo el mundo.

Gestiona la granja a lo freemium en Farmville 3: Animales

Aparte de su aspecto similar en los gráficos con Hay Day de Supercell, Farmville 3: Animales también tiene ese freemium que impera en cada recoveco de sus mecánicas de juego.

Nada a lo que no estemos acostumbrados, a no ser que queramos pasar por caja para hacernos con el juego creado por ConcernedApe en el que no hay micropagos ni publicidad por ningún lado.

Farmville 3: Animales nos lleva directos a los inicios de nuestra granja para que a través de un tutorial sepamos cómo manejarnos con las gallinas (que procrean entre ellas) para tener pollitos o esas edificaciones que debemos de construir o mejorar para que la producción de nuestra granja mejore cualitativamente.

Realiza encargos para los vecinos

En Farmville 3: Animales vas a tener que subir de nivel para ir adquiriendo nuevos recursos, materias primas o incluso animales para así añadirlos a tu granja.

Al igual que tenemos campos de cosecha que nosotros mismos hemos de sembrar para recoger más tarde los frutos de nuestro trabajo.

Otro de sus mejores aspectos es la gran variedad de contenido como son sus distintas mascotas o animales que producen un tipo de producto exclusivo. Las vacas dan leche, las gallinas huevos y así cada uno de los animales que iremos desbloqueando según subimos de nivel.

Uno de sus aspectos curiosos es el cruce de razas para que se originen algunas nuevas. La oca Steinbacher, emú, vaca tudanca, pavo real azul o el cerdo de Guinea son algunos de esos ejemplos para que nuestra granja sea única.

Previsión de tiempo, personalización de la granja y más

Pero no solamente se queda aquí Farmville 3: Animales, sino que incluso vamos a tener la posibilidad de echar una ojeada al tiempo para planear la cosecha de heno y otro tipo de cultivos.

Al igual que tenemos en nuestra mano la posibilidad de decorar nuestra granja con objetos únicos que la conviertan en la más envidiada de la comarca.

No faltan fortachones para que trabajen en nuestra granja para que incluso puedan subir de nivel, o la manufactura de nuestros propios productos como son el pan, tarta de zanahoria, pastel de manzana y más.

Podemos unirnos a una cooperativa, aunque aquí nos falta ese componente multijugador que sí tiene el mismo Hay Day, aunque éste lleva ya años siendo actualizado como esperamos que lo haga Farmville 3: Animales con nuevo contenido y modos de juegos.

Farmville 3: Animales ya puede ser descargado en la Google Play Store para que comiences tu periplo con esa nueva granja en un juego con unos gráficos bastante chulos.

