Los 25 mejores juegos para Android lanzados en 2021

Si ya Netflix nos sorprendió con sus juegos en su plataforma o la misma Google con esas 51 mejores apps y juegos, hoy vamos con nuestra propia lista para los mejores juegos Android publicados este año 2021. Vamos a ello con una lista que la componen casi mayoritariamente juegos gratuitos.

Rocket League Sideswipe

Rocket League tiro El Androide Libre

Llega desde el PC y las consolas como una versión optimizada para móviles con una mecánica basada en la vista lateral para que nos enfrentemos a otro jugador. Un multijugador online que está siendo disfrutados estos días, sobre todo al ser lanzado hace poco, justo al final del mes pasado. Un juego gratuito que en cuestión de poco tiempo ya tiene cientos de miles de reseñas. No te lo pierdas.

Descarga - Google Play Store

Gatos y Sopa

Gatos y Sopa El Androide Libre

Brillantemente dibujado casi a mano y con un estilo visual muy concreto, es uno de los idle más curiosos e interesantes del año. Has de preparar la comida junto a los gatos que te ayudarán a todo tipo de menesteres e incluso decorar la casa. Uno de esos juegos para Android muy relajantes en el que nos podemos quedar apreciando lo bien que están las animaciones de cada uno de los gatos. Un juego muy especial que abiertamente recomendamos desde estas líneas como uno de los mejores del año.

Descarga

Magic: The Gathering Arena

Magic The Gathering Arena

Uno de los juegos de cartas más conocidos llegó finalmente a Android para enfrentarse a otros que reinan esta categoría como el propio de The Witcher o el mismo Hearthstone de Blizzard. Innegable su calidad gráfica y sonora para una experiencia ideal desde una tablet o un smartphone.

Descarga

Jetpack Joyride 2

Jetpack Joyride 2 El Androide Libre

Otro de los aterrizajes más importantes del año es la segunda parte de uno de los juegos más importantes para móviles, Jetpack Joyride. De los creadores de Fruit Ninja tenemos todo lo bueno de la primera parte, pero aderezado como se debe con mejores gráficos, modos de juego y mucho contenido para desbloquear durante semanas.

Descarga

The Ramp

The Ramp El Androide Libre

Si alguna vez has querido sentir en tus propias carnes lo que es tomar una tabla de skate y echarte por una de esas rampas, el ideal para ello es The Ramp, un juego de Crescent Moon Games (dedicada a estas lides de juegos indy). Bien llevado a cabo con una vista isométrica, es de esos juegos bien especiales que lleva poco en la Play Store, así que si quieres algo distinto a lo que solemos ver, ni tardes en probarlo.

Descarga

My Friend Pedro: Ripe for Revenge

My Friend Pedro salto El Androide Libre

Casi podemos decir que estamos ante uno de los mejores plataformas publicados este año 2021 para disfrutarlo aquí en España y que pasó por nuestras líneas para explicar su jugabilidad y mecánicas. Congela el tiempo para que todo se ralentice y nuestro amigo Pedro sea capaz de salir airoso de todos esos niveles. Un juego especial y original en su mecánica para disfrutarlo de forma gratuita en Android.

Descarga

Evan´s Remains

Eva´s Remains El Androide Libre

Un juego de puzles y plataformas que de nuevo tenemos de forma gratuita para nuestro teléfono Android. La estética visual es el pixel art para que nuestra misión sea encontrar un chico perdido con un montón de puzles que tenemos que resolver. Otro de sus puntazos es su banda sonora para crear una experiencia de juego muy llamativa para tirar de nuestros auriculares y así sea magnífica.

Descarga

PUBG: New State

PUBG: New State El Androide Libre

Krafton ha ido por todas para tratar de mejorar lo visto en PUBG Mobile con un engine más optimizado y con mejores gráficos al igual que algunos extras importantes que ofrecen una experiencia bastante buena en general. Detalles como poder romper las ventanas o usar escudos en algunos momentos han sido suficientes para atraer la mirada de miles de jugadores que se quedaron un poco desencantados con el primer PUBG por el tema de los hackers.

Descarga

FFVII The First Soldier

La saga Final Fantasy sigue muy pujante con numerosos juegos en todas las consolas y plataformas disponibles. Uno de los grandes fue publicado este año en Anroid y no es otro que FFVII The First Soldier. Un juego gratuito con freemium que se va directo a ser un battle royale para competir con los conocidos PUBG Mobile o el nuevo PUBG: New State. Como no, tener de trasfondo todo lo que significa Final Fantasy le ha permitido jugar con ventaja.

Descarga

Dadish 2

Otro de los mejores plataformas publicados este año para nuestros teléfonos Android a través de la Google Play Store. Un simpático juego que se caracteriza por su pixel art y por un control muy preciso del protagonista de esta segunda parte que llega con todo lo que consiguió que se hiciera popular en esta categoría para Android. Un juego dedicado para los móviles que se nota desde el primer momento que uno pone los dedos sobre la pantalla para controlar el stick de movimiento.

Descarga

Lineage2M

Luchando en Lineage2M El Androide Libre

Uno de los MMO coreanos que se hizo con un nombre ya hace años para llegar a Android y dejar claro que han hecho bastante bien el trabajo para optimizar la misma experiencia conocida en los PCs. Con combate entre cientos de jugadores, su sistema de reino contra reino permite alarga la experiencia de juego durante semanas y meses.

Descarga

Postknight 2

Postknight 2 El Androide Libre

Hace pocas semanas hemos tenido la ocasión de probar la segunda parte de Postknight, un juego de rol en el que hemos de controlar a nuestro héroe para ir mejorando su equipo. El primero ya encandiló, para que el segundo siga ocasionando generosas experiencias de juego mejorando todos los aspectos de Postknight. Un juego gratuito con unos gráficos muy monos tanto para los monstruos, entornos y, como no, el protagonista.

Descarga

Mitoza

Mitoza El Androide Libre

Si buscáramos un juego surrealista como pueden ser los cuadros del maestro Dalí, casi podríamos decir que Mitoza es muy apropiado, ya que no habíamos visto un juego tan extraño y peculiar desde hace mucho tiempo. Has de decidir si elegir uno u otro camino para que de forma insospechada se vayan produciendo eventos con efectos muy extraños. Un juego enigmático que puede enganchar al más pintado. No te lo puedes perder porque es simplemente único.

Descarga

Alien: Isolation

No podemos dejar de lado a este juego publicado que imita la experiencia en PCs para dejarnos aterrado ante ese extraño ser que protagonizó algunas de las películas de mayor terror hechas nunca. Un juego de mucha calidad que cuesta cada uno de sus 11,99 euros, así que si buscas un título para Android especial por su calidad e historia al igual que toda la tensión que genera, ya tienes uno para tener un gran rato. De lo mejor publicado en 2021.

Descarga

Crash Bandicoot: On the Run!

Crash Bandicoot on the run El Androide Libre

Todo un endless runner de una de las sagas más especiales con los dos personajes Crash y Coco que hemos visto tanto en PCs como en consolas desde siempre. Llegó este año con una gran calidad gráfica y con toda esa animación que ha caracterizado siempre a estos dos personajes para que no paren de dar brincos y esquiven obstáculos incluso realizando giros bien locos. Un juego con sus detalles que nos trae de nuevo a esta categoría de juegos. Como no, freemium y gratuito.

Descarga

Metal Slug Commander

Metal Slug El Androide Libre

Creado desde cero para móviles, la saga Metal Slug tuvo su gran momento este año con la llegada de Metal Slug Commander. Cientos de horas te esperan ante este freemium que trae todo lo que hizo tan popular a esta saga incluso en las máquinas recreativas al formar parte de la mítica SNK. Lo mejor de todo es que al contrario que otros juegos Metal Slug que tenemos en Android, en este caso se ha diseñado desde cero usando un engine para este sistema operativo, así que se nota bastante en su experiencia de gaming.

Descarga

Titan Quest: Legendary Edition

Titan Quest: Legendary El Androide Libre

Hemos de pasar de nuevo por un juego premium que nos lleva lo mejor del género ARPG. Y sí, mientras esperamos Diablo Inmortal, podemos pasarnos por su compra para dejar claro que trae lo mejor de esta saga que en su momento fue uno de los competidores directos del ARPG de Blizzard. Un juego que llegó este año para dejar claro que desde un móvil Android se puede viciar de miedo a la vieja usanza. Eso sí, 19,99 euros has de preparar para dejar cuenta de que cada vez vemos juegos premium de mejor calidad.

Descarga

Super Mombo Quest

Un arcade repleto de detalles con todos los elementos que se suelen exigir en este tipo de plataformas; que no deja de ser lo que Nintendo creó con el gran Mario y todos esos juegos a lo largo de distintas décadas. Elegante en su concepción y con un pixel art que enamora con un protagonista que consigue lo mismo para que lo tengamos de forma gratuita desde la Google Play Store.

Descarga

League of Legends: Wild Rift

Wild Rift El Androide Libre

Riot Games publicó finalmente el LOL para móviles para convertirse ahora mismo en el que manda sobre el tablero de este género; aunque bien cerca está Pokémon Unite. Casi podemos decir que creó aquello de los eSports con su League of Legends para PC y así llegó a nuestros móviles Android sin una falla y con todo lo que hizo tan popular a este MOBA. Imprescindible como un juego para disfrutar durante meses y años que tienes ya en Android.

Descarga

Smash Legends

Habilidades en Smash Legends

Un juego de acción para partidas rápidas de 3 minutos contra otros jugadores que se caracteriza por unos gráficos muy a lo anime y por efectos grandilocuentes para satisfacer las necesidades de aquellos jugadores que no disponen de mucho tiempo en el día. Llegó a principios de año para colocarse entre uno de los mejores juegos para Android de acción en el que hemos de saber manejar cada uno de nuestros héroes.

Descarga

Albion Online

El inventario de personaje en Albion Online

Este verano pasado aterrizó un MMO de juego cruzado para que puedas dejar tu móvil para pasar a tu PC, seguir disfrutando de su PvP y ese reino contra reino que ha sido capaz de conquistar el corazón de miles de jugadores en todo el mundo. Un MMO para móviles muy bien presentado para colocarse ante uno de los mejores del género; uno que está atiborrado de decenas de juegos y en el que es complicado diferenciar cuales pueden ser los interesantes. Lo pasamos por nuestras líneas para dejar constancia de su lanzamiento.

Descarga

Dragon Quest Tac

Otra de las sagas RPG más conocidas con sus personajes dibujados y diseñados por el gran Akira Toriyama (el creador de Bola de dragón). Esta vez tenemos que crear y entrenar a un equipo de monstruos para llevarlo a la victoria. En nuestra mano optaremos a elegir a todas esas criaturas tan especiales de esta saga para otro de los mejores juegos para Android que llegaron este año 2021 que está a punto de terminar.

Descarga

El señor de los anillos: que comience la batalla

El señor de los anillos: que comience la batalla El Androide Libre

Un juego multijugador online de estrategia en el que tu objetivo es hacerte con toda la Tierra Media. Trae todo el 'lore' de El señor de los anillos a tu móvil Android con ciertas habilidades técnicas como presentar el mapa entero de la Tierra Media para que decenas de jugadores conquisten terrenos, envíen multitud de ejércitos al mismo tiempo y tengan en cuenta la importancia del tempo en las batallas y estrategias; porque de hecho los Rohan pueden desaparecer del mapa.

Descarga

Pokémon Unite

Pokémon Unite El Androide Libre

Es ahora mismo uno de los MOBA que está compitiendo en un cara a cara con League of Legends: Wild Rift. Ya con esto se puede decir todo de un juego que toma a todos los Pokémon en su mano para ofrecer una experiencia de juego sublime que hemos podido comprobar en una gran variedad de móviles que hemos analizado este año. A todo color y sin falta de nada, es uno de los juegos más competitivos actuales.

Descarga

Rush Rally Origins

Rush Rally El Androide Libre

Con una vista desde arriba, el juego de carreras de rally publicado por Brownmonster Limited es de lo mejor técnica y gráficamente hablando de este año. Sobre todo para el género de simulación para todo un título premium para un teléfono Android. Perfecto en todos sus aspectos con gráficos muy bellos, una física de objetos muy presente y repleto de detalles para que esos entornos por los que conducimos ofrezcan la mayor realidad posible sin dejar ese punto arcade.

Descarga

