Adiós al profesor de pádel: el invento español que colocas en la pala para aprender a jugar mejor por ti mismo

En España la afición a los deportes a veces va por modas. El fútbol siempre está presente, pero en ocasiones, durante años, surge una afición a otros deportes, como la Fórmula 1 cuando Fernando Alonso competía por ser el campeón año tras año o el ciclismo con figuras como Miguel Induráin. En los últimos tiempos ha cobrado importancia un deporte que no tiene figuras tan conocidas aunque sí de primer nivel, el pádel.

Esta disciplina se ha popularizado por todo el país, en un momento en el que la ciudadanía parece cobrar consciencia de lo importante que es hacer deporte y llevar una vida activa. Al ser un deporte de equipo se tiende a quedar con amigos o compañeros de trabajo para jugar y, además, hacer ejercicio.

Poco a poco han ido creciendo el número de pistas para jugar a este deporte y están en ciudades, pueblos y hasta en algunas urbanizaciones privadas, tanto de la costa como del interior del país. Por supuesto, la fiebre por saber qué raquetas son las mejores, o las que tienen mejor relación calidad precio también ha llegado a los españoles. Incluso hay sistemas que se instalan en las pistas que permiten saber si la pelota ha golpeado antes en el suelo o en la pared, para acabar con muchas de las discusiones que surgen en los partidos.

Palas inteligentes

Hay muchos tipos de palas, de todo tipo de acabados y precios, recomendables en función del tipo de pádel que vayamos a jugar. No es lo mismo tener la intención de pelotear un poco con los amigos que intentar mejorar el juego para subir de nivel.

A medida que este deporte se hace más popular y más gente participa también aumentan los pequeños torneos que se van celebrando por toda la geografía española, y más quieren mejorar su juego los deportistas. Para ellos es para los que una empresa española, Astur Advanced Technologies S.L, ha creado un dispositivo que convierte cualquier pala de pádel en inteligente. Andrés Viña, uno de los responsables del proyecto, en declaraciones a EL ESPAÑOL - El Androide Libre ha dicho que "el producto inicialmente fue concebido para mejorar al Padel en general, pero a lo largo del tiempo, y haciendo pruebas con muchos jugadores de distintos niveles, fuimos descubriendo que la información útil para cada jugador variaba según su nivel." Dado que el hardware permite recoger datos y luego analizarlos, es posible "desarrollar funcionalidades útiles para cualquier nivel de jugador. Un principiante podrá ver que golpes básicos debe mejorar, mientras que un jugador más avanzado podrá conocer datos tan específicos, como la evolución de su nivel de juego".

Padel Band El Androide Libre

Se trata de una pulsera para la propia pala, llamada Padel Band. Recuerda a las pulseras inteligentes que llevamos para contabilizar os pasos, para medir nuestro ritmo cardíaco o la saturación de oxígeno en sangre. En este caso este aparato lo que hace es medir el comportamiento de la pala mientras jugamos con ella, siendo capaz de calcular cómo jugamos y cómo podemos mejorar. Andrés Viña nos indicaba que llevaban "cerca de cuatro años de desarrollo, ya que hemos creado todo desde cero. Esto incluye desde el diseño de la electrónica y el firmware hasta el desarrollo de la aplicación móvil, la infraestructura de servidores y bases de datos, entre otros aspectos del software".

Reuters Omicrono El invento que usan jugadoras del Mundial femenino para prevenir lesiones cerebrales

La Padel Band se coloca en la parte superior de la empuñadura de la raqueta y se enciende justo antes de jugar. En menos de 15 segundos estará lista para coger datos y enviarlos a la aplicación que tendremos instalada en el smartphone mediante una conexión bluetooth. La pulsera es elástica y de alta fricción, lo que hace que pueda adaptarse a cualquier pala sin moverse. Por motivos obvios la Padel Band soporta impactos para que no tengamos miedo de golpearla accidentalmente con la pelota o cuando se caiga la raqueta. Además, como sólo pesa 12 gramos, no molesta a la hora de jugar ya que no cambia el centro de gravedad de nuestra pala.

Interfaz de la Padel Band El Androide Libre

Esta pulsera inteligente para raquetas se carga mediante un puerto microUSB que tiene en un lateral. Al contrario que las que llevamos en la muñeca, se tiene que encender y apagar, para lo cual solo hay que pulsar en el único botón que tiene para encenderla y mantenerlo pulsado varios segundos para apagarla. Unos pequeños LEDs al lado del cargador nos indicarán si está o no activa.

La aplicación es clave

Pero la parte más interesante de este producto es la aplicación con la que se conecta la Padel Band. En la misma es posible gestionar toda la información que extrae la pulsera para analizar los datos y saber cómo podemos mejorar nuestro juego. Para empezar, una vez descargada la aplicación y vinculada a la pulsera, como se haría con un reloj inteligente o unos auriculares, es necesario encender la propia Padel Band.

Aplicación Padel Band Alvarez del Vayo

Antes de empezar a jugar hay que decirle a la aplicación si vamos a hacer un entrenamiento o un partido ya que las métricas son diferentes y la aplicación las tiene en cuenta par darnos unas cifras más precisas. La pulsera puede medir los pasos que damos, las calorías quemadas pero también la posición en la pista, cuál es nuestro mejor golpe y mucho más. También hay gráficos que tienen en la parte posterior una explicación, a la que se accede mediante un icono con forma de símbolo de interrogación que hay en la esquina superior derecha de cada uno. La aplicación tiene una parte gamificada que nos permite crear el clásico cromo de un deportista pero con nuestras estadísticas. Dichas características como jugador están resumidas en un cromo personalizado que se podrá intercambiar con los compañeros de pádel, además de poder coleccionarlos.

Otros deportes

Ante la posibilidad de crear productos para otros deportes, el responsable de Padel Band nos indicaba que "a largo plazo tenemos varias ideas en mente que planeamos lanzar. Sin embargo, cuando hablamos de Padel Band, siempre lo presentamos como una plataforma en constante evolución. Actualmente estamos trabajando en varios desarrollos que transformarán significativamente el uso del dispositivo, brindando una experiencia más completa y versátil."

Su objetivo a corto plazo es que "la Padel Band se convierta en una herramienta extremadamente útil para cualquier jugador de Padel". Pero son conscientes de que "nuestra tecnología se podría aplicar a una gran variedad de deportes, empezando por deportes similares como el Tenis, el Pickelball o el Squash y potencialmente hasta acabando deportes tan distintos como el boxeo con una Band en cada muñeca".

Disponible en reserva

La Padel Band se encuentra actualmente disponible para comprar en reserva, estando pensado su lanzamiento para este mismo mes de octubre. El precio es de 99 euros por unidad, aunque hay una promoción para comprar cuatro a la vez con la que hay una rebaja de 40 euros, 10 euros por pulsera. Además, esta opción incluye también un año de suscripción a la versión premium de la aplicación.

Preventa de la Padel Band El Androide Libre

Para adquirir este pack de cuatro unidades sólo hay que seleccionar cuatro unidades en la cesta de la compra en su web y meter el código de descuento PACKAMIGOS. El sistema descontará 10 euros por unidad. Por el momento no hay muchos datos sobre el precio de la suscripción de la aplicación en el caso de que no nos queramos contentar con la versión gratuita. En el futuro no descartan distribuirla a través de tiendas físicas en España y en otros países.