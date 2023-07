El invento que usan jugadoras del Mundial femenino para prevenir lesiones cerebrales

En la actualidad hay una gran cantidad de avances tecnológicos que han llegado al mundo del deporte. Por ejemplo, en el fútbol está el conocido VAR, el fuera de juego semiautomático o dispositivos como uno con IA que 'controla' a los jugadores y que es el gran secreto de la Kings League. La última gran innovación está presente en la Copa Mundial Femenina 2023, que se celebra en Australia y Nueva Zelanda y en el que España endosó un 3-0 a Costa Rica en su debut. Un torneo en el que se ha visto a varias futbolistas entrenando y jugando con un peculiar gadget en su cuello.

Algunas futbolistas, como la centrocampista canadiense Quinn, están luciendo durante el Mundial un dispositivo en su cuello denominado Q-Collar. Se trata de una pieza de silicona que tiene forma de herradura que se encarga principalmente de proteger el cerebro desde el interior. The Journal of the American Medical Association (JAMA) publicó hace unos días un estudio en el que se señalaban los potenciales peligros asociados a golpear un balón de fútbol con la cabeza.

En él, estudiaron el deterioro cognitivo de más de 45 jugadores profesionales retirados del Reino Unido; además de la frecuencia con la que éstos cabecearon la pelota durante sus carreras. Como resultado, vieron que el riesgo de deterioro cognitivo aumentó con la frecuencia acumulada de golpear a la pelota con la cabeza, respaldando que esta acción tan habitual en los partidos de fútbol puede terminar provocando lesiones cerebrales. Algo que este ingenioso collar inteligente puede prevenir.

Protege al cerebro

Q-Collar es un dispositivo que está aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) en 2021 como seguro y eficaz. Asimismo, está destinado "a utilizarse alrededor del cuello de atletas de 13 años o más durante las actividades deportivas para ayudar en la protección del cerebro de los efectos asociados con los impactos repetitivos en la cabeza".

La compañía señala en su web que "el cerebro flota dentro del cráneo se mueve -a veces con gran fuerza- cuando la cabeza se expone a un impacto. Al aplicar una ligera presión a los lados del cuello, el Q-Collar aumenta el volumen sanguíneo en las estructuras venosas del cerebro, reduciendo el movimiento interno perjudicial que causa lesiones cerebrales". Por lo tanto, ayuda principalmente a proteger al cerebro de los daños causados por los impactos repetitivos en la cabeza que puedan alterar el tejido cerebral.

La compañía señala que Q-Collar es una solución no invasiva para la protección del cerebro, "y no se han descrito efectos negativos relacionados con su uso. Incluso puede ayudar a rendir al máximo". No sólo eso, sino que aclaran que "en el campo de deportes o en el campo de batalla, el Q-Collar es un equipo de protección diseñado específicamente para ayudar a salvaguardar el cerebro. Mientras que el casco -que se utiliza en otros deportes- protege el cráneo desde el exterior, el collar ofrece una capa adicional de protección en el interior al limitar el movimiento del cerebro".

Durante los últimos años la compañía ha realizado una investigación para evaluar la eficacia del Q-Collar. Los resultados mostraron que la compresión yugular redujo el daño a las neuronas y axones cerebrales (indicadores clave de lesión cerebral) en un 83%. Además, el uso de este dispositivo no produjo cambios significativos en la sustancia blanca del cerebro en el 77% de los atletas que lo llevaban, mientras que sí se encontraron cambios en el 73% de los deportistas que no lo llevaban.

También comprobaron que el collar no supone ningún riesgo estadístico para el organismo y no interfiere en el rendimiento, movimiento ni la resistencia. Asimismo, demostraron que el uso de Q-Collar puede reducir el riesgo y la gravedad de las lesiones cerebrales traumáticas "provocadas por las ondas expansivas, además de las colisiones". Un dispositivo que está llamando la atención durante el Mundial femenino pero que también tiene presencia en otros deportes, como el fútbol americano.

