Google Wallet podría resucitar para gestionar nuestras tarjetas bancarias y de fidelización

Los pagos móviles llevan mucho tiempo con nosotros, pero desde la pandemia de COVID-19 se han disparado, y popularizado. Es por eso por lo que Google ha decidido retomar un viejo servicio y convertirlo en el centro de gestión de nuestras tarjetas de crédito, además de permitir más opciones. Todo eso sin dejar de lado Google Pay.

Es lo que ha visto Mishaal Rahman y ha publicado en su cuenta de Twitter.

Así es la nueva Google Wallet

La nueva aplicación se prepara para ser el contenedor de nuestras tarjetas bancarias, como lo hacemos ahora en Google Pay. Pero permitirá tener también otro tipo de tarjetas, como las de fidelización de supermercados y gasolineras o las tarjetas regalo de algunos establecimientos.

Lo bueno de esta aplicación es que, en teoría, se podría usar en varios dispositivos a la vez, algo que Google Pay no permite por una cuestión de seguridad.

Entre las opciones está la de mover elementos como tarjetas de embarque y otros elementos directamente desde Gmail a Wallet, algo realmente cómodo si solemos viajar mucho.

Google-Wallet-2

Este servicio no ha sido confirmado por Google, por lo que no tenemos certeza de que no se vaya a cancelar en un momento dado. Además, está actualmente en desarrollo, así que no parece que vayamos a verla en las próximas semanas, ya que le queda aún bastante para estar terminada. Quizás sí que la veamos en el lanzamiento de la versión estable de Android 13, allá por finales de verano.

