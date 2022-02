La increíble personalización de Android 12 llegará a Xiaomi, OPPO y más marcas

Android 12 con Material You

Android 12 ha sido una de las versiones del sistema operativo con más cambios en los últimos años, y en parte se debe a Material You, el nuevo lenguaje de diseño que Google ha introducido y que cuenta con ventajas tan interesantes como los temas dinámicos, que permiten a los dispositivos con Android 12 modificar los colores de su interfaz en función del fondo de pantalla. Sin embargo, esta funcionalidad aún no ha llegado a todos los móviles con Android 12, y hay algunos como los Xiaomi o los OPPO que, a pesar de contar con esta versión del sistema operativo, aún no cuentan con soporte para los cambios dinámicos, pero Google ha anunciado que esta novedad llegará pronto.

Los móviles de Xiaomi, Samsung, OPPO y más tendrán temas dinámicos

Tema dinámico de Android 12 El Androide Libre

Material You es uno de los cambios más importantes en el lenguaje de diseño de Android, y ha traído al sistema operativo un mayor minimalismo y también una mayor congruencia entre los elementos de la interfaz del sistema, haciendo que estos adopten un color similar. Pero es algo que los móviles de algunos fabricantes todavía no han podido disfrutar.

Llegan nuevos widgets con Material You a la aplicación de Google El Androide Libre

La llegada de los temas dinámicos ha sido anunciada por parte de la compañía para móviles de Samsung, OnePlus, realme, Xiaomi, OPPO o Vivo, y permitirá que las aplicaciones de Google, algunos widgets y las aplicaciones del sistema cambien ligeramente la tonalidad de su color para adaptarse al fondo de pantalla que hayas establecido en tu móvil o tablet, dándole un toque aún más personal.

Sleep as Android con Material You El Androide Libre

La compañía ha emitido un comunicado que está trabajando con otras marcas para diseñar la API del tema dinámico y que esta funcione correctamente independientemente del móvil y de la marca. Además, cualquier desarrollador puede hacer que su app sea compatible con los colores dinámicos del tema de Android 12.

