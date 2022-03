Omar Fonollosa, Premio de Poesía Hiperión 2022

El joven poeta aragonés Omar Fonollosa (Zaragoza, 2000) se ha alzado con el Premio de Poesía Hiperión por su libro Los niños no ven féretros, según el fallo del jurado que se ha hecho público este lunes. A esta edición número XXVII del galardón, se habían presentado un total de 189 poemarios.

El jurado del premio ha destacado cómo el autor, "tras las postrimerías de la adolescencia, vuelve la vista atrás para evocar, con cuidada y siempre bien resuelta variedad formal, esa primera vida de la infancia, las primeras experiencias amorosas, la amistad, los primeros tanteos poéticos, el protector regazo familiar".

"Evocaciones y reflexiones que llenan de contenido unos poemas de tono elegíaco, propios de una naciente conciencia de la caducidad. Pero sin aspavientos. Con la serenidad de quien empieza a hacer suya una manera de mirar el mundo", ha señalado el jurado de este premio fallado en el 250 aniversario del nacimiento del poeta alemán Friedrich Hölderlin.

Omar Fonollosa estudia Filología Hispánica en la Universidad de su ciudad natal, ha publicado un libro de poemas, Desde la más estricta soledad, e imparte conferencias sobre la creación poética.

"Escribo desde la incertidumbre de no saber qué pasará mañana; desde el rencor que me produce ser capaz de perdonar, pero no de olvidar; desde las contracturas de alma y desde las vueltas que da la vida. Procuro vivir. Vivir. Con gente que sólo merece un trozo de cielo (quienes merecen infierno que se vayan a él)", escribía en esa obra. "No le tengo (casi) miedo al futuro, temo bastante más al pasado que vive en cada recuerdo, y con esta tontería el presente pasa demasiado deprisa".

Han compuesto el Jurado los poetas Francisco Castaño, Ben Clark, Ariadna G. García, Jesús Munárriz y Benjamín Prado.

