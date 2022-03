De los superatascos a la 'ciudad de los 15 minutos': ¿es la movilidad un derecho?

"Una ciudad avanzada no es aquella en la que los pobres tienen auto, sino en la que hasta los ricos utilizan el transporte público". Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá en dos ocasiones, es el autor de esta certera frase sobre cómo deberíamos enfocar la movilidad en las grandes ciudades. Un asunto que se ha convertido en uno de los mayores retos en un mundo que tiende a la superpoblación y a la concentración de buena parte de la humanidad en megalópolis.

La Fundación Arquitectura y Sociedad dedica a este debate el tercer episodio de su podcast 'Después de todo, la ciudad', un programa dirigido por los arquitectos y críticos de El Cultural Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo sobre el presente y el futuro de nuestras urbes, disponible en Spotify y Google Podcasts.

Después de abordar en sus dos primeras entregas el despoblamiento de la España rural y el reto de abastecer de alimentos a las grandes urbes, este tercer episodio, con el título 'La ciudad en movimiento', analiza la manera en que las grandes ciudades están tratando de mejorar la movilidad de sus ciudadanos.

Aunque hay una tendencia a crear parques donde antes había autovías o ruidosos pasos elevados, también es cierto que la gentrificación del centro de las ciudades ha expulsado a muchos de sus habitantes hacia la periferia, obligándoles a utilizar el coche para acudir a sus puestos de trabajo. Un problema que además conlleva altos niveles de contaminación, ya que se estima que aproximadamente un 30 % de las emisiones de CO 2 en el mundo proceden de los medios de transporte, a pesar del lento avance de los vehículos eléctricos e híbridos.



¿Cómo convertir la movilidad en un derecho? ¿De verdad podremos prescindir en algún momento del automóvil? Estas son solo algunas de las preguntas que se plantean en el tercer episodio de 'Después de todo, la ciudad', donde se abordan las distintas soluciones y modelos que atañen a la movilidad en las grandes urbes, desde el peatón hasta el coche autónomo.

Los invitados de este episodio son el arquitecto Jan Gehl, una referencia mundial en la condición humana del espacio público; Carlos Moreno, investigador en la Sorbona y asesor de la ciudad de París para la implantación del modelo ‘La ciudad de los quince minutos’; e Inma Martínez, experta en Inteligencia Artificial y en la industria del automóvil autónomo.

El podcast tiene como invitado al arquitecto Jan Gehl, catedrático de Diseño Urbano en la Escuela de Arquitectura de la Real Academia danesa de Bellas Artes. Su libro La humanización del espacio urbano, publicado por vez primera en 19871, se considera un clásico del diseño de ciudades.

Jan Gehl, Carlos Moreno e Inma Martínez son los expertos invitados en el tercer episodio del podcast 'Después de todo, la ciudad'

Jan Gehl (Copenhague, 1936) es arquitecto y catedrático de Diseño Urbano en la Escuela de Arquitectura de la Real Academia danesa de Bellas Artes. Su estudio, Gehl Architects, cuenta con sedes en Copenhague, San Francisco y Nueva York. Ha sido asesor de estrategia y diseño urbano de diversas ciudades de Europa, América del Norte, Australia y Lejano Oriente. Con su enfoque en el peatón y las relaciones sociales, su libro La humanización del espacio urbano (Reverté, 2006; reed. 2009), publicado por vez primera en 1971, se considera un clásico del diseño de ciudades. Ha sido reconocido con el Premio de investigación Edra/Places y el Sir Patrick Abercrombie, concedido por la Unión Internacional de Arquitectos, por sus aportaciones al urbanismo y la ciudad. Es doctor honoris causa por la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo.

Carlos Moreno (Tunja, Colombia, 1959) es director científico de la cátedra ETI ‘Emprendimiento-Territorio-Innovación’ en la Universidad de París IAE-Panteón Sorbona (Francia). Investigador especializado en el estudio de sistemas complejos, su actividad se ha desarrollado en el ecosistema de innovación en torno a la transferencia de tecnología a la industria, pymes, start-ups y la divulgación científica, con aportaciones como la ‘Ciudad digital y sostenible’ en 2006, la ‘Smart City Humana’ en 2012, la ‘Ciudad viva’ en 2014, y la aclamada ‘Ciudad de los 15 minutos’ en 2016, que desarrolla para la ciudad de París, en calidad de asesor de su alcaldesa, Anne Hidalgo.

Inma Martínez (Valencia, 1964) es ingeniera y experta en Inteligencia Artificial (AI). Además de trabajar como asesora de modelos de emprendimiento de negocio para más de 250 empresas y consorcios internacionales. Ha colaborado con los gobiernos de Reino Unido, España y Malasia en el análisis y desarrollo de modelos competitivos para el fomento de la transformación digital y el progreso social, sector pionero que le ha llevado a ser reconocida a nivel internacional por medios como la revista Times. En su condición de tecnóloga digital, ha desarrollado una investigación pormenorizada sobre el coche autónomo y su potencial e impacto en la movilidad del presente y futuro de nuestras ciudades, que ha publicado en The future of the Automotive Industry (Apress, 2021), su último libro.

Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo (Madrid, 1975) son doctores arquitectos y profesores e investigadores en la Facultad de Bellas Artes (UCM) y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (UPM), respectivamente. A partir de 2004 se iniciaron en proyectos independientes de edición y comisariado promovidos por instituciones culturales, como los realizados para el pabellón de España en la Bienal de Venecia de 2012 y 2014. Entre 2008 y 2014, dirigieron y presentaron en Radio Círculo (CBA) PlanetaBETA, un magacín radiofónico semanal sobre arte, diseño y arquitectura. Desde 2012, ejercen de críticos de arquitectura en El Cultural, donde han publicado más de un centenar de crónicas, reseñas y perfiles. En 2020, publicaron su primer libro: Obras de no ficción (Puente editores).

Sigue los temas que te interesan