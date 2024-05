El arquitecto Francisco Mangado ingresa en la Academia de Arquitectura de Francia

El arquitecto y profesor de la Universidad de Navarra, Francisco Mangado (Estella, 1957), ha ingresado en la Academia de Arquitectura de Francia y forma ya parte del Colegio de miembros extranjeros de esta institución. Su discurso de ingreso ha tenido lugar este miércoles y en él ha realizado una férrea defensa de su profesión: "Crisis contra la Arquitectura", lo ha titulado.

Con 350 miembros divididos en varios colegios, la Academia de Arquitectura de Francia tiene su origen en la Sociedad Central de Arquitectos de 1840, aunque no fue hasta 1953 cuando se convirtió en la institución que hoy conocemos.

El arquitecto navarro, autor de obras tan emblemáticas como Baluarte, el Auditorio y Palacio de Congresos de Pamplona, el Museo de Arqueología de Vitoria o el Bellas Artes de Asturias, comparte Colegio con una élite de 60 arquitectos internacionales, profesionales tan prestigiosos como los Pritzker Tadao Ando, Rafael Moneo, Renzo Piano, Jacques Herzog, Eduardo Souto de Moura, Carme Pigem o Álvaro Siza.

Pabellón de España para la Expo Zaragoza 2008, de Francisco Mangado

Francisco Mangado es graduado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, donde desarrolla su labor como profesor extraordinario desde 1982 y como profesor de proyectos del Máster Universitario en Teoría y Diseño Arquitectónico.

En el campo de la docencia, también ha trabajado en la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard; Eero Saarinen Visiting Professor of Architecture en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale; ha sido profesor invitado en l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne; Baird/Gensler Visiting Professor en la Universidad de Cornell y profesor invitado en el Politécnico de Milán.

Entre otros reconocimientos, Francisco Mangado ha recibido el Premio Nacional de Arquitectura en dos ocasiones: en 2009, por el pabellón de España en la Expo de Zaragoza, y en 2017, por el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca.

Es, además, International Fellow of the Royal Institute of British Architects y Honorary Felowship of the American Institute of Architects y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Auditorio Municipal de Teulada, de Francisco Mangado

Entre sus principales trabajos destacan, además de los mencionados la plaza Pey Berland en Burdeos, la Plaza de Dalí en Madrid, el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos de Ávila, el Campo de Fútbol de Palencia, el Pabellón de España para la Expo Zaragoza 2008 y el Auditorio de Teulada.

Otros proyectos más recientes de Mangado son el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca, el Edificio de la Nueva Sede de Norvento Enerxia en Lugo y el Edificio de Oficinas para Metrovacesa en Madrid.