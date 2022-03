El icónico retrato de Marilyn Monroe de Andy Warhol, a subasta por 182 millones de euros

El icónico retrato de Marilyn Monroe realizado por Andy Warhol sale a subasta. Así lo ha anunciado en una nota de prensa la casa Christie's, que ha estimado el valor de la obra en unos 200 millones de dólares, en torno a 182 millones de euros. La puja se llevará a cabo esta primavera en el marco de la venta de arte del siglo XX de la empresa londinense.

Según Christie's, el cuadro Shot Sage Blue Marilyn es "uno de los más significativos en salir a subasta en toda una generación". Los cálculos de sus expertos apuntan a que podía convertirse en "la obra del siglo XX más cara en venderse nunca en una subasta". El retrato de la actriz procede de la Fundación Thomas y Doris Ammann de Zúrich, dedicada a mejorar la vida de los niños de todo el mundo desarrollando sistemas de ayuda centrados en proporcionar programas sanitarios y educativos.

"El retrato de Marilyn realizado por Andy Warhol, seguramente ahora más famosa que la fotografía (un cartel publicitario de la película de 1953 Niágara, de Henry Hathaway) en la que se basa, da testimonio de su poder visual", ha señalado Georg Frei, presidente de la junta directiva de la Fundación Thomas y Doris Ammann. "El espectacular retrato aísla a la persona y a la estrella: Marylin la mujer se ha ido; las terribles circunstancias de su vida y su muerte se olvidan. Todo lo que queda es la sonrisa enigmática que la une a la sonrisa misteriosa de otra célebre dama, la Mona Lisa".

"Con el 100% de las ganancias destinadas a fines benéficos, la venta de esta sola pintura constituirá la subasta filantrópica de mayor recaudación desde The Collection of Peggy and David Rockefeller en 2018", han apuntado desde la casa de subastas. Los expertos de Christie's equiparan el cuadro a otras icónicas piezas como la Mona Lisa de Da Vinci, Las señoritas de Avignon de Pablo Picasso o El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli. El cuadro, de colores azules, rosas y amarillos y ejecutado por el arista estadounidense en 1964, se ofrecerá sin garantía en la subasta de mayo, por lo que no se ha impuesto un precio mínimo para que la venta se efectúe.

Alex Rotter, el encargado del arte de los siglos XX y XXI y de la casa londinense, ha asegurado que el retrato de Warhol es "la cumbre absoluta del pop estadounidense y la promesa del sueño americano que encapsula a la vez optimismo, fragilidad, fama e iconografía". Ha añadido que la pintura trasciende el género del retrato en EEUU y que es "categóricamente una de las mejores de todos los tiempos".

Shot Sage Blue Marilyn es una obra maestra de la producción warholiana y del arte contemporáneo. El artista comenzó a crear serigrafías de la actriz después de su muerte, en agosto de 1962. Creó reproducciones de su rostro veces en colores brillantes, a menudo con las facciones algo torcidas. En 1964, Warhol desarrolló una técnica más refinada y que requería de mucho tiempo, antítesis de la producción en masa por la que era más conocido, y creó un número limitado de retratos de la leyenda de Hollywood. De hecho, esta técnica era tan difícil que nunca volvió a usarla. La imagen permanece grabada en el léxico visual de la historia del arte.

El cuadro ha sido exhibido en algunos de los museos más importantes del mundo, entre ellos el Guggenheim de Nueva York, el Centro Pompidou de París, el Tate Modern de Londres, el Reina Sofía de Madrid, el Royal Academy of Arts de Londres o el Neue Nationalgalerie de Berlín.

