'Alimentar la ciudad', el gran reto de las megalópolis de 2050

En 2030, habrá 40 ciudades con más de 10 millones de habitantes y, para 2050, dos tercios de la población mundial en áreas urbanas. ¿Cómo vamos a alimentar a esas megalópolis? La Fundación Arquitectura y Sociedad dedica a este debate el segundo episodio de su podcast 'Después de todo, la ciudad', un programa dirigido por los arquitectos y críticos de El Cultural Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo sobre el presente y el futuro de nustras urbes, disponible en Spotify y Google Podcasts.

En este segundo episodio, titulado 'Alimentar la ciudad', se aborda, durante 90 minutos, las distintas ramificaciones de la cadena alimentaria, desde los cultivos a los desperdicios. Para ello, los conductores del programa cuentan con tres invitados que se han aproximado al tema de maneras muy diferentes: Carolyn Steel con Ciudades hambrientas, un completo estado de la cuestión; Marcela Villarreal, como representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); y, por último, el periodista y escritor Martín Caparrós, autor de El hambre.

Hay cierto consenso en que la calidad de nuestra dieta es directamente proporcional al PIB. Así, la deseable mejora en nuestro nivel de vida debe ir acompañada de una calidad y una seguridad alimentaria que no están, ni mucho menos, garantizadas. Conforme a esa incertidumbre, el futuro solo parece tener un sentido: para dar de comer a los 10 mil millones de seres humanos que seremos en 2050, habrá que cultivar nuevas tierras, pagar más por la energía, afrontar la demanda de la nueva clase media de dos gigantes, la India y China, y, sobre todo, hacerlo de manera medioambiental y económicamente sostenible.

Se trata de un reto en el que las ciudades, las grandes consumidoras, habrán de tener un papel protagonista. ¿Pueden alimentarse sin tener en cuenta al campo? ¿Deben ser los alimentos un activo económico? ¿Cómo podemos afrontar las dos grandes deficiencias alimentarias de nuestro mundo, el hambre y la obesidad? ¿Qué papel tienen las nuevas iniciativas, de la carne sintética a los cultivos urbanos? Estos son los grandes interrogantes que se plantean en el programa.

I. Maluenda y E. Encabo junto a las portadas de los libros de Carolyn Steel, Martín Caparrós y Marcela Villarreal

Carolyn Steel es arquitecta por la Universidad de Cambridge y reflexiona, en su trabajo, sobre las consecuencias urbanas de la alimentación. Tras un periodo de docencia en la London School of Economics, elaboró para su alma mater una serie de conferencias sobre comida y ciudad entre 2002 y 2012, las primeras en su género. Autora de Ciudades Hambrientas (Capitán Swing, 2020; edición original, 2008), ha publicado recientemente Sitopia: How food can save the world (Vintage, 2020), aún no traducida a nuestro idioma.

Marcela Villarreal se doctoró en Sociología Rural por la Universidad de Cornell y posee una licenciatura y un máster en Ingeniería de Sistemas y Computación por la Universidad de los Andes en Bogotá. Es responsable de la implementación de las estrategias innovadoras de la FAO sobre asociaciones con la sociedad civil, la academia y las instituciones de investigación y del trabajo de la FAO para el desarrollo de capacidades. Coordina el programa marco de apoyo a la Inversión Responsable en la Agricultura y los Sistemas Alimentarios, la política de la FAO sobre los Pueblos indígenas, el trabajo con los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, y el Decenio de la agricultura familiar entre otros.

Villarreal ha trabajado para varias agencias de las Naciones Unidas y para el Gobierno de Colombia. Ha liderado misiones a unos cuarenta países y ha publicado numerosos artículos sobre seguridad alimentaria, género, pobreza, equidad, empleo y tenencia de la tierra.

Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957) se licenció en historia en París, vivió en Madrid, Nueva York y Barcelona, hizo periodismo en gráfica, radio y televisión, dirigió revistas de libros y revistas de cocina, tradujo a Voltaire, a Shakespeare y a Quevedo, recibió la beca Guggenheim, los premios Planeta y Herralde de novela, los premios Tiziano Terzani y Caballero Bonald de ensayo, los premios Rey de España y Moors Cabot de periodismo. Ha publicado más de treinta libros en más de treinta países. Los últimos –libros, no países– son las novelas Sinfín y Todo por la patria y el ensayo Ñamérica.

Inmaculada Maluenda y Enrique Encabo (Madrid, 1975) son doctores arquitectos y profesores e investigadores en la Facultad de Bellas Artes (UCM) y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (UPM), respectivamente. A partir de 2004 se iniciaron en proyectos independientes de edición y comisariado promovidos por instituciones culturales, como los realizados para el pabellón de España en la Bienal de Venecia de 2012 y 2014. Entre 2008 y 2014, dirigieron y presentaron en Radio Círculo (CBA) PlanetaBETA, un magazine radiofónico semanal sobre arte, diseño y arquitectura. Desde 2012, ejercen de críticos de arquitectura en El Cultural, donde han publicado más de un centenar de crónicas, reseñas y perfiles. En 2020, publicaron su primer libro: Obras de no ficción (Puente editores).

