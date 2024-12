'Obra hermética': así revolucionó Moebius el cómic, la fantasía y la ciencia ficción hace 50 años

Era un dibujante excelso, un maestro de la línea, la perspectiva, el volumen y la trama. Pero, sobre todo, era un mago de la imaginación, un demiurgo capaz de crear mundos enteros, aunque fueran de papel y en dos dimensiones. Moebius, alias del francés Jean Giraud (1938-2012), expandió con su inventiva las posibilidades del cómic y revolucionó el género de la fantasía y la ciencia ficción, influyendo en otros ámbitos de la creación, como el cine.

Con un formato de lujo, 480 páginas y varios kilos de peso, acaba de ver la luz en Reservoir Books Obra hermética, el volumen que reúne por primera vez toda la obra publicada por Moebius durante una década en la edad dorada de la revista Métal Hurlant, en los años setenta y ochenta. Un libro imprescindible para todos los amantes del cómic, la fantasía y la ciencia ficción.

Por aquella época, Giraud —que también firmaba como Gir— ya era conocido por sus aventuras del oeste protagonizadas por el teniente de caballería Blueberry, realizadas junto al guionista Jean-Michel Charlier y publicadas por la revista Pilote, la más importante del cómic francés.

El libro se abre con algunas historietas cortas en las que se combinan tramas del espacio con giros y desenlaces humorísticos: una tripulación en un planeta extraño que explora un castillo que resulta ser de arena y acaban aplastados por el pie de un niño pequeño; un robot asistente que confunde su nave con un barco pirata y a su capitán con Barbarroja; o un creador de series de televisión cuyos épicos guiones de superhéroes son convertidos en escenas ridículas por culpa de la falta de presupuesto; o una auto(ciencia)ficción sobre unas accidentadas y surrealistas vacaciones familiares en las que él y su mujer deben enfrentarse a monstruos y asaltadores de caminos de todo tipo antes de llegar a la isla de Ré.

En una de estas historietas tempranas aparece también por primera vez el mayor Grubert, uno de sus personajes más recurrentes, en una delirante historieta en la que intentan cazar a un francés de vacaciones en un rompeolas.

Portada de 'Obra hermética', de Moebius (ed. Reservoir Books)

El mayor Grubert es un misterioso y carismático aventurero que actúa como una figura central en el vasto y surrealista universo del Garaje Hermético, una de las obras más experimentales y surrealistas de Moebius, publicada originalmente de manera serializada en la revista Métal Hurlant entre 1976 y 1979 y que también son recogidas en este volumen de Reservoir Books. Es famosa por su estilo visual único, sus tramas desconcertantes y su capacidad para mezclar géneros como la ciencia ficción, la fantasía y el humor absurdo.

Con “aires de don Quijote trasnochado”, Grubert es un explorador interdimensional y comandante del Ciguri, una nave que se mueve entre distintas realidades y dimensiones. Su misión principal es supervisar y proteger el Garaje Hermético, una especie de mundo dentro de un mundo, lleno de capas de realidades interconectadas y seres extraños.

Páginas de 'Obra hermética', de Moebius (Reservoir Books)

Numerosas palabras y conceptos inventados para describir extraños artefactos —como cablero, proyector de partículas de doble polarización cromática, sensor de ojal, harenga, motor de blavos, onda puchepull…— complican la tarea de cualquier traductor —Carlos Mayor en este caso— y convierten cada historieta en un extraño galimatías que parecen burlarse de los clichés de algunas obras de ciencia ficción. Además, entre una historieta y la siguiente el tono puede cambiar drásticamente de serio a cómico y el estilo de dibujo, de abocetado a extremadamente detallista.

Páginas de 'Obra hermética', de Moebius (Reservoir Books)

Lo más recomendable en muchos casos es deslizar la mirada por las viñetas y los bocadillos sin hacerse muchas preguntas y disfrutar de la imaginación sin límites de Moebius, que a menudo usaba la escritura y el dibujo automáticos, y su capacidad para dibujar toda clase de artilugios, vehículos, atuendos y seres extraterrestres.

También encontramos en el libro otro de los personajes más emblemáticos y misteriosos de Moebius: Arzach, un guerrero solitario que monta un extraño pájaro volador, una criatura majestuosa y prehistórica que parece ser una mezcla de pterosaurio y ave. Arzach (también escrito como Arzak, Harzak, Harzach y otras combinaciones) transita por paisajes surrealistas y oníricos, enfrentándose a desafíos y misterios que, como ocurre en las aventuras de Garaje Hermético, rara vez se explican directamente.

No queda claro si Arzach es un explorador, un guardián o ambas cosas, porque sus motivaciones son ambiguas. Silencioso y enigmático, sus historias suelen ser mudas, lo cual agudiza su naturaleza abstracta. Lo que Moebius aportó con estas historias fue una nueva forma de narrativa visual donde el arte y la atmósfera cuentan la historia, sin necesidad de palabras.

Arzach, uno de los personajes más icónicos de Moebius

Maestro de maestros

La influencia de Moebius ha sido decisiva en otros dibujantes y en el cine de fantasía y ciencia ficción. Participó en el diseño de producción de Alien y Tron, y su huella estética puede apreciarse de manera indirecta en otros títulos como Blade Runner y Dune.

El maestro del manga y del anime Hayao Miyazaki (El viaje de Chihiro, El chico y la garza...) declaró: “Lo leí por primera vez en 1980 y fue un gran descubrimiento. No solo para mí, influyó en todos los autores de manga de la época. Por desgracia, por entonces yo ya tenía un estilo definido y no pude aprovechar su influencia para enriquecer mis dibujos”.

Páginas de 'Obra hermética', de Moebius (Reservoir Books)

George Lucas, el creador de Star Wars, opinó: “Un dibujante magistral y un artista superior, y no solo eso: su universo mental no puede ser más original y potente. Desde que vi las ilustraciones de Moebius en la revista Heavy Metal [así se titulaba en Estados Unidos Métal Hurlant] años atrás, siempre me ha impresionado y conmovido su sagaz e insólito sentido del trazo, y el modo peculiar en que retrata lo fantástico. La belleza de su arte siempre me ha proporcionado un gran placer".

Por su parte, el británico Neil Gaiman, uno de los autores de fantasía más reconocidos, opina: "Leía Métal Hurlant una y otra vez y envidiaba más y más a los franceses, porque tenían todo lo que yo soñaba que podía tenerse en el cómic: historias bellamente dibujadas, visionarias y elaboradas, hechas para adultos. Al hacerme mayor, lo que yo quería hacer eran cómics como esos".