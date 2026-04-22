Sant Jordi conquista las calles: cincuenta novedades recomendadas para el Día del Libro

Fieles a su cita anual, los libros toman las calles el 23 de abril con tanta imaginación, memoria, actualidad o diversión que resulta difícil elegir solo cincuenta suculentas novedades. He aquí las mejores novelas, ensayos, poemarios, libros de arte, cine, cómic y música propuestos por El Cultural.

Novela

Maite Fernando Aramburu Tusquets. 22,90 € Quinta entrega de la serie Gentes vascas, esta excelente novela narra el difícil reencuentro de una viuda y sus dos hijas, Elene y Marta, en días marcados por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Peces Eva Baltasar Random House. 17,95 € "Es como si Victoria, en vez de amarme, me hubiera infectado. Como si el amor fuera una transmisión y no una creación". Quizá por eso la narradora vive su pasión amorosa como una perversa y siniestra enfermedad incurable.

Nocturno de Venecia John Banville Alfaguara. 21,90 € Evelyn Dolman, un mediocre escritor inglés, se casa con una rica heredera yanki, Laura Rensselaer, antes de saber que su padre la ha excluido de su testamento. La luna de miel en Venecia, en el palacio Dioscuri, se tiñe de presagios.

La intriga del funeral inconveniente Eduardo Mendoza Seix Barral. 21,90 € Un aspirante a reportero, Ramoncito Valenzuela, hace una crónica del funeral de un asesinado con tal maña que desencadena una investigación sobre una trama de alto nivel. El último Princesa de Asturias de las Letras rescata al mítico detective sin nombre en otra divertida novela.

La educación del monstruo Elvira Mínguez Espasa. 22,90 € La célebre actriz se consolida definitivamente como escritora con esta obra, reconocida con el Premio Primavera de Novela. Una historia de violencia contra las mujeres en la que cualquiera puede ser culpable.

Indignidad Lea Ypi Anagrama. 21,90 € Entre la novela y el ensayo, Ypi reivindica en este libro la dignidad de sus abuelos, convertidos por las redes en unos traidores, tras investigar en ocho archivos repartidos en cinco países y suplir con la imaginación lo que los datos callan.

Redención Hilary Mantel Destino. 19,90 € Basado en un personaje real, un médico, erudito y alquimista inglés que falleció en 1637, Fludd, el protagonista de la novela, llega a mediados del siglo pasado a un olvidado pueblo dividido por la religión y las dudas de fe del cura local.

El Otro Eduardo Zamacois Pez de Plata. 21,90 € Todo un bestseller de principios de siglo y la primera novela de terror moderna española. Todavía sorprende por su erotismo perverso, sus ideas parapsicológicas y su implacable modernidad.

Un Aladino y dos lámparas Jeanette Winterson Lumen. 20,90 € Como si de una moderna Sherezade se tratara, Winterson reivindica los relatos de Las mil y una noches como manual de resistencia para estos tiempos oscuros, al tiempo que apuesta por la imaginación y el poder de la palabra.

Abril o nunca Juan Gómez Bárcena Seix Barral. 21,90 € A vueltas con el tiempo perdido, las realidades paralelas y la imposibilidad de asumir el dolor, es esta una novela sobre el drama de un padre que pierde a su hija y desea cambiar su pasado, o al menos detenerse en él. Otra vuelta de tuerca a la narrativa del siempre ambicioso Gómez Bárcena.

Cómic e ilustrados

España partida en dos Julián Casanova Planeta Cómic / Crítica. 20,90 € Esta historia de la guerra civil española, escrita por uno de los historiadores más prestigiosos de nuestro país, cobra fuerza visual en esta adaptación guionizada por su hijo, Miguel Casanova, e ilustrada por Carles Esquembre.

Martina y la isla Jaume Pallardó Salamandra Graphic. 26,95 € La historia de una autora de cómic que escribe a su vez la historia de un autor de cómic. Un juego metaliterario en el que se exploran las posibilidades gráficas y narrativas del medio.

Meseta Luis Bustos Astiberri. 18 € Un viaje en Blablacar con destino a El día de la bestia a través de una España en estado de excepción, con una secta satánica de por medio y un intento de golpe de Estado a lo 23-F de fondo. Un thriller gamberro y trepidante.

La fábrica de papel Marta Kayser Lumen. 24,90 € Con trazos delicados y material de archivo escaneado, la autora indaga en su pasado familiar a raíz del descubrimiento de las aspiraciones artísticas de sus antepasados y de la existencia de un misterioso regimiento del Ejército con su mismo apellido.

Nunca cruces ese umbral Mariana Enriquez Anagrama. 24,90 € Tres nuevos relatos de la reina del terror en español que actualizan el tropo clásico de la casa encantada, acompañados por ilustraciones de Santiago Caruso que los hacen aún más inquietantes.

En busca de la ciudad del sol poniente H. P. Lovecraft Alianza. 25,95 € Gonzalo Gruber se encarga de las fantásticas –nunca mejor dicho– ilustraciones de seres imposibles que enriquecen la lectura de esta novela, culminación del ciclo lovecraftiano de las Tierras del Sueño.

Ensayo

Un metro cuadrado Llucia Ramis Libros del Asteroide. 19,95 € En plena crisis inmobiliaria, pocos libros tan oportunos como este sobre la transformación de Barcelona a través de los pisos y barrios en los que Ramis ha vivido desde 1995.

La palabra mágica Isabel Allende Plaza & Janés. 21,90 € Consciente de que, como ella misma explica en el libro, "la escritura me ha definido", Isabel Allende ha decidido "escribir sobre… escribir" para ayudar a los lectores y, sobre todo, a futuros autores.

La sombra del padre Antonio Monegal Acantilado. 22 € Tras el hallazgo en una maleta de los objetos, cartas y manuscritos de su padre, prematuramente fallecido, Monegal recrea su figura en una suerte de homenaje y descubrimiento de sus contradicciones.

Neuroderechos Rafael Yuste Paidós. 21,90 € El reto que las nuevas neurotecnologías plantean, especialmente la IA, hacen preciso establecer unos neuroderechos que resguarden nuestra privacidad e identidad mentales y garanticen nuestra independencia y libertad.

Semillas de sagacidad Edgar Morin Plataforma. 16,90 € Como si de perlas se tratara, el filósofo francés de 105 años destila en este libro unos aforismos llenos de inteligencia, humor y honestidad: "Qué extraño se le hace a un bicho raro recibir el reconocimiento oficial".

Mi muy querido amigo Azaña Manuel Azaña Nota al margen. 19 € El periodista que también fue Azaña fundó en los años 20 la revista La Pluma, gracias a la cual mantuvo una suculenta correspondencia con los grandes creadores de la época, de Unamuno a Valle-Inclán.

La amistad de Beckett André Bernold Libros del Subsuelo. 17 € El poeta y ensayista André Bernold fue íntimo amigo de Samuel Beckett los últimos diez años de vida del Nobel, así que es esa "sombra parda", amable y cansada, la que recorre estas páginas cuajadas de nostalgia. Más que una biografía, un testimonio que enfoca el ocaso de vida del genio irlandés.

La soledad fue el precio Carmen Domingo Tusquets. 22,90 € Carmen Domingo desvela al fin los grandes secretos de una de las protagonistas en las sombras de la Transición, Carmen Díez de Rivera. Un libro que destapa la letra menuda de la historia.

El último Neandertal Ludovic Slimak Debate. 22,90 € A partir del descubrimiento en 2015 de los restos de un neandertal , el paleoantropólogo francés desmonta numerosos mitos sobre la evolución mientras describe el final de la especie alternativa al homo sapiens.

Me acuerdo Georges Perec Impedimenta. 23,95 € Juegos, gentes, paisajes, lecturas y pasiones. Todo cabe en este juego íntimo y literario con el que Perec inauguró un género a través de 485 evocaciones que empiezan así: "Me acuerdo".

Instrucción de novicias Ana Garriga y Carmen Urbita Blackie Books. 22 € Convencidas de que "todo lo que te pasa a ti ya le pasó a una monja de los siglos XVI y XVII", las autoras ofrecen este manual de supervivencia para el siglo XXI a partir de las enseñanzas de las carmelitas del Siglo de Oro.

La nación de los extraños Ece Temelkuran Anagrama. 12 € La periodista turca, disidente y exiliada, dedica esta obra a los sin patria y plantea la necesidad de reconstruir un hogar común, cuya pérdida identifica como la raíz de la mayoría de los males de Occidente.

El Panamá Iñaki Domínguez Ariel. 19,90 € Acostumbrado a vagabundear por zonas oscuras de nuestro pasado reciente, Iñaki Domínguez retrata aquí las peripecias de José Manuel Cifuentes, alias el Panamá, atracador, guitarrista de rock y proveedor de la Ruta del Bakalao.

El fenómeno Sartre Norbert Bilbeny Galaxia Gutenberg. 21 € ¿Quién fue, en qué creía, qué pensaba en verdad Sartre? Controvertido incluso en nuestros días, Bilbeny analiza aquí su vida, su pensamiento, sus relaciones íntimas e intelectuales hasta perfilar un retrato cabal.

Poesía

Canción del agua a solas Vicente Gallego Visor. 20 € Entregado al canto celebratorio y la belleza, el autor prescinde de sus cinco primeros títulos para dar forma definitiva a su "Poesía reunida". Hasta 150 composiciones inéditas se incluyen en este volumen, imprescindible para la poesía española contemporánea.

Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025 VV. AA. Cátedra. 19,95 € Cátedra ha inmortalizado el gran momento de nuestra poesía, más diversa y profusa que nunca, congregando a algunos de los mejores autores, nacidos entre el 1984 y el 2000.

Una madeja de estambre Leonor Pataki Visor. 14 € La joven poeta mexicana se alzó con el último Premio Loewe a la Creación Joven con un libro sorprendente. Un gato doméstico "hecho para el sigilo" alumbra todo un universo lleno de metáforas sugerentes.

Vengo de ver Andrés Neuman La Bella Varsovia. 13,90 € En su versión más torrencial, Neuman se hace eco del salvaje mundo en que vivimos y la feroz incertidumbre que nos asedia. Pero aquí hay quien guarda "un trozo de futuro en el congelador". La poesía es trinchera y se defiende con la espada de la esperanza.

Sinceramente Margaret Atwood Salamandra. 19 € La autora de El cuento de la criada exhibe idéntica fortaleza en su prosa que en sus poemas, donde reflexiona sobre la vejez, el deseo, el amor, la naturaleza... Todo tamizado bajo el filtro del humor y apoyándose en los mitos.

A solo un paso José María Velázquez-Gaztelu Reino de Cordelia. 13,95 € "Cada vez queda menos de las cosas / que veo oscurecer a nuestro lado". El poeta asume el paso del tiempo, dialoga con su memoria y tiene tiempo para los homenajes (a Aute, por ejemplo) en este libro redentor y deslumbrante.

Arte

Pensar el arte bell hooks Paidós. 22,95 € Entre el relato personal y la reflexión política, hooks entiende el arte como una máquina de pensamiento que va más allá de lo estético: un detonante de lo identitario, lo decolonial o lo social.

Antoni Gaudí Gijs van Hensbergen Taurus. 23,90 € Coincidiendo con el centenario de su fallecimiento, se reedita, con un nuevo prólogo, una exquisita y documentada biografía del arquitecto, arraigada en todas las etapas de su vida y en el desarrollo de sus procesos constructivos.

Museo, todavía Ana Moreno Rebordinos y Rufino Ferreras Marcos Akal. 16 € Lúcido manual para repensar los museos más allá de su función contenedora de arte. Los autores nos invitan a imaginarlos como espacios narrativos capaces de escuchar e inspirar.

Las risas del arte Carlos Reyero Cátedra. 18,95 € Fisgar, defecar, parodiar. Bufones, niños traviesos o cretinos reales son algunas de las escenas que la historia de la pintura ha plasmado entre carcajadas. Reyero desglosa con tino toda su genealogía y contexto. Para partirse.

Un lugar en el mundo VV.AA / Vilhelm Hammershøi Nórdica. 22,50 € Cuatro relatos de conocidos escritores daneses dan vida a los personajes y a los sobrios interiores de la pintura de Hammershøi, que podemos disfrutar actualmente en el Museo Thyssen.

Música

Carolina Durante. El secreto del éxito no sé cuál es Manuel Moreno Lengua de Trapo. 17,90 € El fulgurante ascenso de la banda madrileña bien merece un libro. En este se reconstruye cómo ha pasado de tocar para 40 personas a erigirse como altavoz de toda una generación.

Radiohead. El presente es imposible VV. AA Nórdica. 26,95 € Thom Yorke y compañía llevan tres décadas reinventando las reglas del rock. Esta antología recorre su metamorfosis, desde sus inicios noventeros en Oxford hasta su última gira de 2025.

Latinas. El nuevo poder musical Juan Carlos Gomi Sílex. 23 € De Celia Cruz y Chavela Vargas a Shakira y Karol G, una crónica de cómo el poderío femenino latino está conquistando la industria musical a golpe de hits y macroconciertos.

Buscando a Rosalía Yeray S. Iborra y Oriol Rodríguez Libros del Kultrum. 19,50 € ¿Cómo era Rosalía antes de convertirse en estrella mundial? Este retrato gonzo recorre desde sus comienzos en Sant Esteve Sesrovires hasta su triunfal desembarco norteamericano.

Rotten: No Irish, No Blacks, No Dogs John Lydon Machado Libros. 20,90 € La autobiografía del líder de los Sex Pistols es un aullido punk. Concentra toda su fuerza en la explosión de la mítica banda, con God Save the Queen, y se erige en una extravagante declaración de principios.

Mi vida Richard Wagner Cántico. 39,95 € Limpia de censura, esta edición recoge las memorias íntegras del genio alemán, una de las más controvertidas y jugosas de la historia. Imprescindible para adentrarse en sus claroscuros.

Cine

David Lynch. La realidad alterada de un artista insólito Tom Huddleston Cúpula. 32,95 € Un recorrido por la obra y la vida de uno de los grandes creadores de culto, que aborda en gran formato y con abundante material fotográfico desde sus trabajos en el cine hasta su creación pictórica.

Amarga Navidad Pedro Almodóvar Reservoir Books. 21,90 € Incluye el guion de su última película, un anexo en el que desvela el proceso creativo y los pormenores del rodaje y un epílogo de Gustavo Martín Garzo, todo ilustrado con fotogramas y fragmentos del storyboard.