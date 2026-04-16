El cantaor Miguel Poveda encuentra un poema inédito de Lorca en el reverso de un manuscrito

El cantaor Miguel Poveda, un enamorado de la obra de Lorca, ha descubierto unos versos inéditos del poeta de Granada, según ha informado RTVE. Estaban en el reverso de una cuartilla en la que aparece manuscrito el poema "Gacela de la raíz amarga", contenido en Diván del Tamarit. La experta en Lorca, Pepa Merlo, ha certificado que son de su puño y letra.

Los versos hablan de un reloj y evocan el paso del tiempo y la ausencia, entre otros temas. Habrían sido escritos en 1933 en Madrid, cuando el poeta se disponía a viajar a Buenos Aires. Está dedicado a un tal Julio, según RTVE, y uno de los versos reza así: "Es la señal de carne que dejé al irme, para saber mi sitio al regresar".

Poveda, que ha cantado los versos de Lorca a lo largo de toda su trayectoria y hace poco se ocupó de la rehabilitación de su casa de infancia, se dio de bruces con estos versos inéditos después de comprar el manuscrito original del poema "Gacela de la raíz amarga" a un anticuario de Alemania.

Los versos del poema inédito, que se encuentran en el reverso del manuscrito, rezan así: "Canta el reloj / Cuento / maquinalmente las horas. / Es lo mismo / las siete que las doce [versos tachados] / Yo - no estoy aquí. / Es la señal de carne / que yo dejé, al irme / para saber mi sitio / al regresar...". Poveda, además, los ha musicado y podrán escucharse cantados por él mismo en el telediario de TVE este jueves a las 21 horas.

El cantaor se encuentra, precisamente ahora, inmerso en la promoción del documental Enlorquecido: Solo el misterio nos hace vivir, que dirige junto a Manu Huelva.

Además, en las próximas semanas verá la luz el libro Las cosas del otro lado. Lo inédito en Federico García Lorca, en el que el cantaor figura como autor junto a la citada especialista Pepa Merlo. Se trata de un texto que analiza el nuevo poema e incluye partituras, libretos y otros textos del autor. Será el volumen que inaugure la colección de la Biblioteca de la Casa del Darro, integrada en la editorial del Centro Federico García Lorca de Granada.